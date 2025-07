Leila Wandeler: «Danser me permet d’être moins stressée»

A 19 ans à peine, Leila Wandeler a effectué une entrée fracassante face à l'Islande dimanche à Berne. Photo: TOTO MARTI

Florian Paccaud

«Qu’est-ce que cela te fait d’avoir autant de micros devant toi?» «Honnêtement, là, j’ai juste envie d’aller danser avec mes coéquipières au vestiaire.» Après sa grande performance et la victoire contre l’Islande dimanche, Leila Wandeler était aux anges. Insouciance, joie de vivre, naturel, confiance en soi: la jeune Fribourgeoise, qui vient précisément de Corminboeuf, apporte un plus à l’équipe de Suisse, tant sur le terrain qu’en dehors. Il ne lui a fallu que deux sélections pour se faire un nom dans le pays.

«Ce match contre l’Islande a passablement changé mon Euro, reconnaît l’attaquante de 19 ans. J’ai vécu des émotions totalement folles et j’ai reçu énormément de messages de soutien. J’en suis très reconnaissante.» Son nombre de followers a presque doublé depuis le début du tournoi.

Son entrée contre l'Islande a dynamisé les Suissesses. Photo: Getty Images

La carrière de Leila Wandeler a connu une accélération impressionnante ces derniers temps, d’abord avec cette convocation surprise dans la liste des 23 à la place de Seraina Piubel, puis avec cette entrée remarquée et remarquable face aux insulaires: des centres dangereux, un tir sur la transversale et une passe décisive sur la deuxième réussite helvétique.

«Elle est exceptionnelle»

Ses qualités footballistiques font l’unanimité. «Elle est exceptionnelle, témoigne Johan Djourou. Lors de son entrée en jeu dimanche, on avait l’impression que ça faisait dix ans qu’elle était dans l’équipe.» Le coordinateur sportif des Suissesses, qui participe régulièrement aux entraînements, explique qu’elle a beaucoup de facilité dans le jeu. Mais ce n’est pas tout. «En plus de ses performances, ce que j’apprécie chez elle, c’est sa personnalité, ajoute l’ancien international. Elle amène une énergie positive, avec la danse et la musique.» Elle adoucit les mœurs, alors la Fribourgeoise de l’Olympique lyonnais a pris avec elle sa table de mix. De quoi contribuer à la bonne ambiance qui règne dans le groupe.

La famille, c'est sacré! Photo: TOTO MARTI

«Le premier jour du camp de préparation, j'avais dit à Alayah Pilgrim que nous devions danser sur le terrain», explique la Fribourgeoise. Alors, quand les deux ont conjugué leurs efforts pour inscrire le but de la sécurité face à l’Islande, elles ne se sont pas fait prier pour utiliser la pelouse du Wankdorf comme un dancefloor, avec une petite chorégraphie très remarquée. «Même avant les rencontres, on danse un peu. Cela m’apporte de la joie et ça permet d’être moins stressée.»

Malgré toutes les louanges qu’elle reçoit, Leila Wandeler ne s’emballe pas. «Je sais que je ne dois pas prendre la grosse tête et qu’il faut garder les pieds sur terre.» La jeune Lyonne peut notamment compter sur son entourage, qui l’a toujours soutenue, pour l’aider à rester elle-même. Afin qu’elle continue à faire danser les défenses adverses pendant longtemps.