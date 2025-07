1/6 Lia Wälti rayonne de bonheur après la victoire contre l'Islande. Photo: Toto Marti

Lucas Werder

La Suisse a battu l'Islande (2-0) dans une ambiance exceptionnelle dimanche soir au Wankdorf. Blick s'est entretenu avec Lia Wälti, capitaine-courage de cette enthousiasmante Nati.

Lia Wälti, c'est dans le cadre magnifique de votre ville natale que la Nati a remporté ce soir sa première victoire dans cet Euro. Comment l'avez-vous vécu?

J'ai eu les larmes aux yeux à trois reprises avant le match. La première fois, lorsque j'ai reçu des vidéos de la ville durant l'après-midi. La deuxième fois, lorsque nous sommes arrivées en bus devant le stade et que tous les supporters attendaient. Et la troisième fois lors de l'hymne national. J'ai dû vraiment me retenir. Ce sont des rêves qui se réalisent pour nous. En fait, c'est peut-être même quelque chose dont nous n'avions jamais rêvé... Je suis tellement fière que nous ayons pu gérer ces émotions, gagner le match et célébrer avec les fans.

Comment avez-vous vécu ce match éprouvant pour les nerfs sur le terrain?

C'était un match différent de celui contre la Norvège. On a eu des hauts et des bas tout le long! Il y a d'abord eu le tir sur la barre pour l'Islande après 40 secondes, puis le but refusé pour Svenja Fölmli. C'était un match avec beaucoup de longs ballons, de loin pas aussi plaisant que le premier match. En même temps, nous savions que l'important dans ce match était le résultat, rien d'autre. En deuxième mi-temps, nos remplaçantes ont apporté l'élan dont nous avions besoin.

En cas de défaite, la Nati aurait été quasiment éliminée de son Euro. Quelle était la pression avant le match?

Nous avions déjà une pression énorme avant le premier match. C'est impossible à décrire. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vécu dans notre carrière. La pression d'une équipe qui joue à domicile est immensément élevée. Lors du premier match, nous avons réussi à conquérir le cœur des gens grâce à notre performance, même si le résultat n'a pas été à la hauteur à la fin. Aujourd'hui, nous espérons avoir réussi à conquérir quelques cœurs de plus, même si notre performance a été un peu moins convaincante.

Votre préparation personne à l'Euro a été loin d'être optimale. Comment avez-vous réussi à être sur le terrain pendant deux fois 90 minutes malgré vos problèmes de genou?

Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je me suis persuadée pendant des semaines que je serais sur le terrain le 2 juillet. Que ça irait d'une manière ou d'une autre et que mes douleurs disparaîtraient.

Et la douleur a-t-elle disparu?

Non. Mais avec l'adrénaline et la motivation, on peut faire beaucoup de choses. Au final, c'est une histoire de mental. Et je suis contente que ça ait fonctionné...

Avez-vous mal en ce moment?

(Elle répond oui avec la tête).

Mais sur le terrain, cela ne s'est pas vu...

Les douleurs ont disparu dès l'hymne national. Ce que l'adrénaline peut faire, c'est impressionnant! Pendant l'échauffement, je sens chaque pas. Mais pendant le match, je n'y ai pas pensé une seule seconde. Quand ça commence, je n'ai plus d'excuses. Je veux simplement tout donner pour que l'équipe réussisse.

Comme lors du match contre la Norvège, vous êtes à l'origine du premier but suisse. Comment l'avez-vu vécu?

Je n'ai pas eu beaucoup d'actions de ce genre aujourd'hui. J'avais l'impression de ne pas être très impliquée dans le match. Mais à ce moment-là, j'ai pu récupérer le ballon et j'ai vu Sydney Schertenleib. Elle a alors magnifiquement joué pour Geri Reuteler, qui fait toujours les bonnes courses en profondeur.

Leila Wandeler et Alayah Pilgrim, deux jeunes joueuses sorties du banc, ont marqué le deuxième but...

Il y a un talent incroyable et une grande diversité dans cette équipe. Il est difficile pour Pia de décider qui sera sur le terrain, mais on a besoin de chaque joueuse lors d'un tournoi aussi long. Aujourd'hui, les remplaçantes ont fait la différence. Je suis incroyablement heureuse pour des joueuses comme Leila, qui peuvent jouer librement, qui sont courageuses et qui sont récompensées de leur audace.

Avez-vous une motivation particulière pour ce tournoi? Vous semblez presque encore plus déterminée sur le terrain que d'habitude.

Je suis une personne qui aime prendre des responsabilités et qui veut être une leader sur le terrain. Je sais que j'ai beaucoup d'expérience et je veux la partager. Parfois, les choses se passent mieux, parfois moins bien. Mais il y a toujours quelque chose que je peux faire: me donner à 100 % et être une leader.

Que faudra-t-il faire pour battre la Finlande jeudi?

Une nouvelle performance de haut niveau. Ce que j'ai vu de la Finlande est très impressionnant. Elles sont très habiles avec le ballon, elles se créent beaucoup d'occasions et sont très dangereuses. C'est un peu l'équipe surprise de notre groupe, nous devons la respecter. Mais nous voulons bien sûr gagner.

Comment allez-vous récupérer jusqu'à jeudi?

Nous avons beaucoup de matériel de haut niveau que nous n'avions jamais eu auparavant. Nous utilisons tout ce qui est possible pour récupérer. Mentalement et physiquement.