Smilla Vallotto, l'un des moteurs du jeu suisse à mi-terrain. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Infatigable à mi-terrain, comme toujours, Smilla Vallotto n'a rien lâché face aux très physiques Islandaises. Mais la Genevoise de 21 ans avait encore un peu d'énergie pour commenter la prestation de son équipe, épatante en deuxième période ce dimanche à Berne et victorieuse 2-0 au final.

Smilla, rien n'a été simple, mais tout a été parfait dans cette soirée au final. Comment l'avez-vous vécue?

Le résultat, l'ambiance... L'atmosphère était incroyable aujourd'hui encore! C'était même encore presque mieux qu'à Bâle mercredi face à la Norvège, c'est dire. On est toutes très contentes, très fières, et je pense que notre victoire 2-0 est très méritée aujourd'hui.

On vous a senties un peu plus nerveuses que mercredi en première période, en tout cas depuis les tribunes...

Oui, c'est juste. On savait qu'on devait vraiment gagner ce soir pour avoir une vraie chance de nous qualifier pour les quarts de finale. La première mi-temps n'était pas top, je suis d'accord, mais la deuxième était beaucoup mieux. Et on a marqué deux fois. Quelle joie!

Ce premier but, inscrit par Géraldine Reuteler, vous a libérées, on l'a senti dans tout le stade. Et vous avez même réussi à aller inscrire ce 2-0 qui change tout pour jeudi, puisqu'il vous permet d'avoir l'avantage sur la Finlande au coup d'envoi.

Oui, c'était une fin de match folle. Les Islandaises ont essayé d'égaliser, elles ont mis toutes leurs joueuses devant et on a pu aller au bout sur cette contre-attaque et marquer ce deuxième but. On le voulait!

Les félicitations à Alayah Pilgrim, auteure du 2-0. Photo: AFP

L'ambiance était déjà bonne dans le groupe. Elle va devenir exceptionnelle, non?

C'est bien. C'est très bien, même. L'ambiance a toujours été au top chez nous. On croit vraiment en Pia et en ses plans de match. Elle a démontré durant ces deux matches qu'elle ne s'était pas trompée dans les stratégies, même si on a perdu contre la Norvège. Ce soir, on a de nombreuses raisons d'être heureuses. Même si on ne peut pas faire la fête aujourd'hui, je vais bien dormir (rires).

Jeudi, nous serons chez vous, à Genève. Ce sera encore un match spécial pour vous, après celui contre la Norvège...

Ce sera cool d'avoir ma famille aussi. Toute ma famille! Bon, ils étaient déjà là ce soir, mais Genève, c'est la maison. C'est important pour moi de les avoir à mes côtés. Ce sera un match difficile, parce que la Finlande a bien joué depuis le début de ce tournoi, y compris aussi contre la Norvège aujourd'hui je crois. On avait été bien préparées par le staff pour les deux premiers matches, on le sera aussi pour celui-là.

Tout le monde a déjà fait les calculs: un match nul suffit. Mais cette équipe de Suisse que l'on a vue ce soir, elle ne va pas jouer pour faire match nul...

C'est sûr que non, même! On va vouloir gagner et on va aborder le match ainsi.

Les changements tactiques de Pia Sundhage ont fait la différence ce soir. Etaient-ils planifiés?

Non, pas spécifiquement, mais on s'est bien entraînées ces derniers temps pour pouvoir changer de formation si on devait le faire. On se sentait à l'aise, ce n'est pas un souci. Quelles que soient mes coéquipières et le système tactique, j'ai confiance en tout le monde.

Les changements tactiques de Pia Sundhage, étudiés dans le détail par Smilla Vallotto en cours de match. Photo: UEFA via Getty Images

Un mot sur Géraldine Reuteler, encore une fois élue MVP?

Gerry... Elle a des qualités de ouf! J'espère que cet été, de très grands clubs, encore plus grands que Francfort, vont s'intéresser à elle. Elle le mérite tellement. Elle est toujours là pour m'aider, sur le terrain et en dehors. Elle a de l'expérience et un talent énorme.

Et il y a cette jeunesse, qui a fait la différence, ces joueuses d'à peine 20 ans qui font se lever le stade...

Et ça, c'est aussi à mettre au crédit de Pia, parce qu'elle donne sa chance aux jeunes, et parce qu'elle croit en nous. C'est tellement important de ressentir cette confiance, ça change tout quand on entre sur le terrain.