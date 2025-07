Le Wankdorf a explosé! Deux réussites de Géraldine Reuteler et d'Alayah Pilgrim ont permis à la Suisse de battre l'Islande ce dimanche et de se relancer complètement dans son Euro. Le match de jeudi à Genève face à la Finlande sera l'occasion d'entrer dans l'histoire.

Géraldine Reuteler, l'une des grandes dames de ce début de tournoi pour la Suisse. Photo: imago/Eibner

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une récupération agressive de la capitaine Lia Wälti, une merveille de passe qui casse les lignes, toute l'intelligence de jeu de Sydney Schertenleib pour servir l'efficace Géraldine Reuteler: la Suisse a réussi un modèle de jeu rapide, en transition, pour enfin trouver la faille contre une coriace équipe d'Islande ce dimanche soir à Berne. Il a donc fallu attendre la 75e pour faire sauter ce geyser et, surtout, faire exploser un Wankdorf qui ne demandait que ça!

Encore plus fort: la Suisse a même réussi à marquer un deuxième but d'une importance capitale, puisqu'il lui permet de prendre l'avantage au goal-average face à la Finlande, qui avait battu l'Islande 1-0 «seulement». Ainsi, un match nul jeudi à Genève face à ces mêmes Finlandaises assurera à la Nati la deuxième place du groupe et, donc, un quart de finale historique. Car oui, la Suisse a fait le boulot ce dimanche à Berne. Et plutôt très bien!

L'Islande trouve la barre après 40 secondes!

Tout a été beau, mais rien n'a été facile. Dans un scénario tout à fait contraire de celui du match inaugural face à la Norvège, la Suisse a subi la première occasion nette dès la 40e seconde de jeu! Ingibjörg Sigurdardóttir trouvait en effet la barre de Livia Peng, laquelle s'en est bien sortie sur ce coup-là, comme ses coéquipières. Une ouverture du score islandaise sous la pluie bernoise aurait été glaçante, mais la Suisse, volontaire, réagissait bien à cette entame de match contrariée et revenait dans la partie.

But pour la Suisse! Mais fausse joie... Photo: imago/Eibner

Sous l'impulsion d'une Iman Beney épatante sur le flanc droit du 3-5-2 suisse, la Nati mettait la pression sur l'Islande et croyait même ouvrir la marque à la 28e lorsque Svenja Fölmli pouvait tromper Cecilía Rúnarsdóttir d'un coup de tête dévié dans la lucarne par une défenseure après un corner très bien tiré par la maître artificier Smilla Vallotto. Hélas, la VAR a vu un bloc de l'attaquante suisse sur une défenseure islandaise et ce but, qui avait fait crier une première fois ce Wankdorf plein à craquer, a été annulé. Le visage de Pia Sundhage, folle de joie, s'est décomposé en un instant sur les grands écrans du stade...

Iman Beney a même trompé le préposé à la sonorisation

La Suisse, nullement découragée, mais visiblement un peu plus tendue que mercredi contre la Norvège et moins libérée, a de nouveau cru à l'ouverture du score peu après la 45e. Une frappe monumentale d'Iman Beney dans les arrêts de jeu de la première période a en effet trompé tout le monde, y compris le préposé à la sonorisation, lequel a lancé la musique du but! Mais le tir, pris de 25 mètres, a bien touché les filets, mais de l'autre côté du poteau, à quelques centimètres du bonheur... 0-0 à la pause, mais une première période animée!

La Suisse en 4-3-3 dès l'heure de jeu

Pia Sundhage procédait à un changement tactique cinq minutes avant l'heure de jeu en faisant entrer Ane-Maria Crnogorcevic et Leila Wandeler. La Suisse passait à quatre derrière pour aller chercher la victoire, avec Iman Beney, la meilleure joueuse sur le terrain jusque-là, montant d'un cran pour donner vie à un véritable 4-3-3.

La Valaisanne s'illustrait dans la foulée avec un magnifique et puissant coup de tête qui obligeait la gardienne Cecilía Rúnarsdóttir à dévier son envoi en corner (59e). Sous les encouragements furieux d'un Wankdorf ravi de ce qu'il voyait, la Suisse mettait encore plus d'intensité dans cette partie. Si une équipe voulait la victoire, c'était bien celle jouant en rouge ce dimanche soir!

Cette équipe a du caractère

Les Islandaises, comme les Norvégiennes mercredi, ont surtout cherché à casser le jeu, et elles en ont été punies par cette équipe de Suisse au caractère bien affirmé, qui a donc même réussi à aller marquer ce deuxième but si important en vue de jeudi.

Lia Wälti, une nouvelle fois la patronne à mi-terrain, et ses coéquipières sont bel et bien entrées dans leur Euro et, si elles ne peuvent plus mathématiquement être premières du groupe, elles ont une envie folle d'aller chercher la deuxième place. Le match de jeudi à Genève face à la Finlande sera un match qui leur permettra d'entrer dans l'histoire du football suisse. Bonne nouvelle: un match nul suffira. Mais il serait très étonnant que cette équipe de Suisse si enthousiasmante s'en contente...