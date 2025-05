Des sifflets pour la candidate israélienne à l'Eurovision

Photo: Getty Images

Six personnes ont perturbé jeudi la prestation de la chanteuse israélienne Yuval Raphael lors de la répétition de la demi-finale de l'Eurovision à Bâle. Le personnel de sécurité a accompagné les personnes concernées vers la sortie.

0:12 Répétition pour la demi-finale: La candidate israélienne Yuval Raphael sifflée à Bâle

Les six personnes, dont une famille, ont dérangé le déroulement de la répétition générale avec des drapeaux surdimensionnés et des sifflets, a indiqué la SSR dans un communiqué jeudi soir. Le personnel de sécurité a rapidement identifié les personnes en question et les a guidées hors de la salle. Cet incident est survenu alors que les organisateurs mettent tout en oeuvre pour que l'ESC se déroule dans «un environnement neutre, sûr, inclusif et respectueux», lit-on plus loin.

Une participation qui fait polémique

Yuval Raphael, une survivante des attentats terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, chantera «New Day Will Rise» (Un jour nouveau se lèvera), un titre en anglais, avec quelques paroles en français – la chanteuse a passé une partie de son enfance à Genève – et en hébreu. «Il y a un passage qui dit 'tout le monde pleure, ne pleure pas seul'», a expliqué la chanteuse dans les médias, ruban jaune en signe de solidarité avec les otages israéliens détenus à Gaza depuis le 7-Octobre.

Avant et pendant cette semaine, la participation d'Israël a suscité de vifs débats en raison de la guerre à Gaza, comme à Malmö l'année précédente. Plus de 70 anciens participants et participantes de l'Eurovision, dont l'artiste suisse Nemo, ont appelé à l’exclusion d’Israël du concours.