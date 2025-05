1/4 Pour la première demi-finale de l'Eurovision, l'humoriste Hazel Brugger a voulu faire des prouesses avec sa langue.

Des millions de téléspectateurs en Europe, en Israël et en Australie ont allumé leur poste mardi soir pour suivre la première demi-finale de l'Eurovision. Show et émotions étaient au rendez-vous, de quoi patienter jusqu'à la seconde demi-finale qui se tiendra jeudi.

1 Un jeu de langue gênant

Lors d'une conversation avec le candidat Estonien Tommy Cash, Hazel Brugger lui demande s'il veut voir son talent caché. Il hoche timidement de la tête et elle répond tout de suite: «Je peux faire des choses folles avec ma langue!» L'humoriste suisse présente ses jeux de langue à la caméra et provoque le rire du public.

0:12 Début de l'Eurovision: Le jeu de langue gênant de Hazel Brugger

2 Un départ à la Suisse

C'est la yodleuse lucernoise Simone Felber, qui a ouvert la soirée. Une Suisse entre «tradition et modernité», a relevé le commentateur sur RTS1 Jean-Marc Richard, qui commente sa 34e et dernière édition de l'Eurovision, un record.

Les présentatrices Hazel Brugger et Sandra Studer ont distillé un peu d'histoire suisse, sur fond de comédie musicale. Le ton s'est voulu à la fois ironique et fier.

3 Problème technique pour Zoë Më

Dans une performance plus sobre que certains pays qui n'ont pas lésiné sur les effets pyrotechniques ou autres rayons laser, la chanteuse fribourgeoise Zoë Më a interprété en français la chanson «Voyage» qu'elle a coécrite. Sur scène, elle a été filmée par une seule caméra, une rareté. Ce long plan-séquence a pourtant rencontré un petit problème technique lorsque la caméra s'est figée lors de certains mouvements. Un bug qui n'a pas altéré la performance de l'artiste très appréciée du public.

Photo: keystone-sda.ch

La Suisse découvrait il y a à peine quelques mois la jeune femme de 24 ans. Mardi soir, c'était au tour des spectateurs à la Halle St-Jacques et de ceux devant leur petit écran d'entrer dans son univers oscillant entre pop et poésie, lumière et mélancolie, français et allemand. Retenue d'office, on la reverra samedi.

4 Les prestations coup-de-poing

Autre moment d'émotion, la prestation des musiciens ukrainiens, qui ont eu besoin d'une autorisation spéciale pour sortir de leur pays en guerre et venir à Bâle. Le groupe Ziferblat va interpréter «Bird of Pray» lors de la finale.

De son côté, l'Estonien Tommy Cash ira aussi chanter son «Espresso Macchiato» en finale, un titre, qui a déjà fait beaucoup parler de lui en énervant les Italiens avec des clichés.

Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Lucio Corsi, 32 ans, a interprété pour l'Italie sa très belle ballade «Volevo essere un duro» (je voulais être un dur). Le musicien qui vient de Toscane se produit depuis plus de 10 ans sur de petites scènes. Tout change quand il termine deuxième au Festival de San Remo et que le gagnant décline l'invitation de l'Eurovision. L'Italie, membre des Big Five, est sélectionnée d'office pour la finale.

5 Suspense pour Céline Dion

En fin de soirée, Céline Dion est intervenue en vidéo, – on ignorait toujours mardi si la star allait venir ou non à la finale samedi à Bâle. Elle a rappelé le rôle que sa victoire pour la Suisse à l'Eurovision de Dublin en 1988 a joué dans sa carrière. En guise de salutations, elle a embrassé «l'Europe et le reste du monde». Différents chanteurs, qui ont participé à l'Eurovision l'an dernier à Malmö, ont ensuite interprété son titre vainqueur: «Ne partez pas sans moi».

Photo: keystone-sda.ch

6 Les 10 finalistes

A l'issue de la première demi-finale, la Norvège, l'Albanie, la Suède, l'Islande, les Pays-Bas, la Pologne, Saint-Marin, l'Estonie, le Portugal et l'Ukraine ont été choisis par le public pour se produire lors de la finale de l'Eurovision samedi.

Photo: AFP

Le Slovène Klemen avec sa chanson «How Much Time Do We Have Left» a semblé chanter la tête à l'envers dans un décor étoilé de lumières. D'autant plus émouvant qu'il s'adressait à sa femme souffrant d'une maladie incurable. Il ne participera pourtant pas à la finale, tout comme l'Azerbaïdjan, la Belgique, la Croatie et Chypre.

Les votes ont commencé peu après 22h30 pour s'arrêter quelques minutes avant 23h00. Seul le public a pu voter.