Zoë Më représentera la Suisse au Concours Eurovision de la chanson (ESC). Elle compte convaincre avec une prestation minimaliste, sans coupures ni accessoires. Malgré la pression devant des millions de spectateurs, la jeune femme se montre détendue et confiante.

«Il n'y aura pas de montage, pas de danseurs et pas d'accessoires»

1/5 Zoë Më lors de la cérémonie d'ouverture du Concours Eurovision de la chanson 2025, dimanche après-midi à Bâle. La joie se lit sur son visage. Photo: STEFAN BOHRER

Michel Imhof

Mardi soir, à 21 heures, sur la RTS, Zoë Më présentera son titre «Voyage» aux téléspectateurs européens lors de la première demi-finale de l'Eurovision. Il ne s'agit toutefois que d'une répétition générale. En tant que gagnante, la Suisse est déjà désignée pour la finale du samedi 17 mai.

«Ma prestation doit ressembler à un tableau. Nous avons décidé que les trois minutes seraient filmées par la même caméra. Il n'y a pas de montage, pas de danseurs et pas d'accessoires non plus. Pendant trois minutes, une seule caméra est braquée sur moi», explique-t-elle.

Zoë Më est détendue

Malgré sa prestation devant plus de 100 millions de personnes, Zoë Më semble très détendue. «Avant de venir à Bâle, j'ai eu quatre jours de congé et j'ai pu souffler. Mais après mon arrivée, j'étais déjà un peu nerveuse», raconte-t-elle. Mais son inquiétude se serait déjà dissipée. «La première répétition sur scène à la Halle Saint-Jacques s'est bien passée. Je suis vraiment contente», poursuit la musicienne. «Lorsque nous avons regardé ce que le spectacle donne à l'écran, j'ai dit à la personne à côté de moi: cela nous rapportera déjà quelques voix.» Après la publication de la vidéo de la deuxième répétition, Zoë Më s'est glissée parmi les dix meilleures dans les cotes de paris.

Actuellement, sa voix se porte bien, mais il faut être vigilant. «Il faisait très froid dans la salle, il faut donc se méfier», dit-elle. Des exercices de respiration et de la consommation de thé sont également au programme de la journée, et la chanteuse ne se produit que rarement en dehors des spectacles. «J'aimerais bien chanter plus, mais ma voix doit se reposer.» Pour sa santé mentale, Zoë Më médite chaque jour 30 minutes au lever.

Avant le début de la compétition, Blick a posé quelques questions à Zoë Më. Interview.

Quel est votre livre préféré?

Le livre que j'ai le plus lu est «The Fault in Our Stars» de John Green. J'ai pleuré à chaque fois.

Qu'y a-t-il sur le fond d'écran de votre téléphone portable?

Mes frères et sœurs.

Quel est votre film préféré?

«Hunger Games», depuis que j'ai 16 ans. J'ai dû le voir plus de dix fois.

Avez-vous un guilty pleasure?

Autrefois, ma réponse aurait été écouter de la K-pop. Aujourd'hui, je réponds manger des sucreries.

Quel est le meilleur podcast?

Je n'écoute pratiquement pas de podcasts. Je ne peux donc en recommander aucun.

Quel est votre plat préféré?

Curry rouge avec du riz. De préférence avec du seitan, parce que je suis végétarienne. Le tofu, ça va aussi.

Quelle est votre meilleure recette?

Je fais la meilleure sauce à salade. Avec du vinaigre, de l'huile, du sel et du poivre. Les ingrédients les importants? Du miel et un peu d'ail.

Où aimeriez-vous vivre un jour?

Je suis très heureuse en Suisse. Avant, je voulais déménager à Berlin, mais ce n'est plus le cas maintenant. Mais si je devais quitter la Suisse, j'irais aujourd'hui à Edimbourg. C'est un lieu très culturel. Les maisons sont magnifiques. Et il y règne une ambiance qui me correspond tout à fait.

De quoi avez-vous peur?

Des films d'horreur. J'ai regardé le film «Ça» il y a cinq ans, il y a un clown dedans. Cela me hante toujours. Parfois, quand il fait nuit, je me demande si un clown ne se cache pas quelque part.

Selon vous, à quoi ressemble un bon rendez-vous?

Deux possibilités: premièrement, de manière classique dans un café, deuxièmement, quelque chose d'inhabituel. Une activité où l'on doit oser quelque chose et où l'on peut ensuite parler de ce que l'on a vécu.

Qu'est-ce qu'une bonne phrase de drague?

Une fois, quelqu'un m'a dit, avant que je n'aie mon petit ami, qu'on ne voyait pas quand je flirtais. Je suis vraiment nulle pour ça. Mais un compliment est certainement une bonne chose. Dire honnêtement ce qui plaît chez la personne en face de soi.

Où vous voyez-vous dans dix ans?

Comme maintenant, en tant que musicienne qui fait sa propre tournée et qui vit de sa musique. Et je veux vivre dans un bel endroit en Suisse, avec un jardin au bord du lac.

Qu'aimeriez-vous accomplir?

Jouer une fois en concert avec un orchestre.

Avec quoi vous fait-on plaisir?

Avec un rire. Même lorsque des inconnus m'offrent un sourire dans la rue. Je trouve que c'est une belle chose.

Avec quel sentiment vous réveillerez-vous le 18 mai, le lendemain de la finale de l'Eurovision?

Je veux avoir cette sensation de fierté et de bonheur, pour tout ce que j'ai pu vivre ces dernières semaines.