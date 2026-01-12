Le président de la Confédération Guy Parmelin se rendra à Vienne pour rencontrer Alexander Van der Bellen. Ce premier voyage officiel de l'année vise à renforcer les liens entre la Suisse et l’Autriche.

ATS Agence télégraphique suisse

Suivant la tradition, le président de la Confédération Guy Parmelin effectue son premier voyage à l'étranger en Autriche. Il sera reçu jeudi par son homologue Alexander Van der Bellen.

Les discussions porteront particulièrement sur la coopération entre les deux pays dans les domaines stratégiques de l’économie, de la sécurité et de la recherche ainsi que la politique européenne, les priorités communes des deux pays au sein d’instances multilatérales et leur rôle d’États hôtes, indique lundi le Département fédéral de l'économie.

La visite à Vienne continue la tradition du premier voyage à l’étranger du président de la Confédération. Il représente une coutume des relations entre la Suisse et l’Autriche. Ce voyage permet d’entretenir et d’approfondir le dialogue au plus haut niveau.