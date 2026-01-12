DE
FR

La tradition sera respectée
Guy Parmelin prépare sa première visite présidentielle de l'année

Le président de la Confédération Guy Parmelin se rendra à Vienne pour rencontrer Alexander Van der Bellen. Ce premier voyage officiel de l'année vise à renforcer les liens entre la Suisse et l’Autriche.
Publié: 11:40 heures
1/2
Après 2021, Guy Parmelin est à nouveau le président de la Confédération cette année.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Suivant la tradition, le président de la Confédération Guy Parmelin effectue son premier voyage à l'étranger en Autriche. Il sera reçu jeudi par son homologue Alexander Van der Bellen.

A lire aussi
«La Confédération prévoit une journée de deuil national le 9 janvier»
Interview
Guy Parmelin prend la parole
«La Confédération prévoit une journée de deuil national le 9 janvier»
Voici les personnalités politiques suisses de l'année
Elles ont marqué 2025
Voici les personnalités politiques suisses de l'année

Les discussions porteront particulièrement sur la coopération entre les deux pays dans les domaines stratégiques de l’économie, de la sécurité et de la recherche ainsi que la politique européenne, les priorités communes des deux pays au sein d’instances multilatérales et leur rôle d’États hôtes, indique lundi le Département fédéral de l'économie.

La visite à Vienne continue la tradition du premier voyage à l’étranger du président de la Confédération. Il représente une coutume des relations entre la Suisse et l’Autriche. Ce voyage permet d’entretenir et d’approfondir le dialogue au plus haut niveau.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus