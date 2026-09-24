Le secrétaire d’Etat tchèque Filip Minar a été sanctionné à Saint-Gall après avoir roulé à 137 km/h sur une route limitée à 80. Il accepte la décision suisse et devra payer 3100 francs de frais et d’amende.

Nous sommes le samedi 13 juin 2026. Une patrouille de la police cantonale est déployée dans le hameau de Plattis, sur la commune de Wartau, à Saint-Gall. Les agents utilisent un radar laser pour verbaliser les conducteurs en excès de vitesse.

L'incident se produit à 19h57: une moto Harley-Davidson roule à près de 140 km/h dans une zone limitée à 80 km/h et se fait flasher par un radar. Mais le conducteur au guidon de cette moto n'est pas n'importe qui: il s'agit de Filip Minar, secrétaire d'Etat au sein du gouvernement tchèque. Un des plus hauts fonctionnaires du pays.

Selon l’ordonnance pénale du parquet du canton de Saint-Gall, la mesure au laser effectuée par les policiers a révélé que le motard roulait à 137km/h. Même après correction, Filip Minar dépassait la limitation de vitesse de 53 km/h, dans une zone limitée à 80 km/h.

«En dépassant massivement la limitation de vitesse, l’accusé a mis en danger les autres usagers de la route, qui ne s’attendent pas à ce que la vitesse maximale autorisée soit dépassée à ce point», écrit le parquet dans sa décision désormais définitive. Sa culpabilité, ainsi que son statut et ses revenus, sont pris en compte dans la sanction. Bien que l'excès de vitesse de Filip Minar ait échappé de peu à l’infraction de «conduite à vitesse excessive», il doit tout de même s'acquitter d'une amende conséquente pour «violation grave du code de la route».

Une sanction sévère

Ce passionné de Harley-Davidson a un casier judiciaire vierge en Suisse, comme l'atteste l’ordonnance pénale. Il écope d'une amende de 2400 francs et d'une amende avec sursis de 9600 francs, qu'il ne devra payer que s’il commet à nouveau une infraction en Suisse.

Avec les frais du ministère public et de la police, Filip Minar doit s'acquitter de 3100 francs, une facture qui risque de faire mal. En effet, selon les estimations de Blick, un secrétaire d'Etat tchèque perçoit l'équivalent d'un peu plus de 90'000 francs par an. Le salaire médian brut en République tchèque s'élève à un peu plus de 20'000 francs par an, soit environ 1800 francs par mois. Alors même si Filip Minar figure parmi les hauts revenus de son pays, cette amende suisse lui coûte tout de même cher.

«Je regrette cette situation»

Interrogé à ce sujet, l'intéressé, connu pour sa vivacité, se montre contrit. Il accepte la sanction, car en tant que haut fonctionnaire de l’administration, il ne bénéficie d’aucune immunité. Dans un e-mail adressé à Blick, il nous écrit: «Je n’ai pas contesté l’infraction au code de la route que vous avez mentionnée, et je respecte pleinement la décision des autorités suisses.» Il qualifie l'incident d’erreur personnelle ponctuelle, d’un faux pas qui lui aurait échappé dans le cadre d’un voyage privé.

«Je regrette cette situation et je la considère comme une expérience qui m’a incité à faire preuve d’encore plus de prudence et de discipline lorsque je conduis ma moto», poursuit Filip Minar. La sécurité routière est une priorité absolue, et il estime que chaque usager de la route devrait respecter les règles, «quelle que soit sa position ou sa profession.»

Le haut fonctionnaire ne souhaite pas s’exprimer davantage sur cet incident et laisse sans réponse nos questions sur les détails de son trajet en juin. Filip Minar occupe depuis un peu plus d’un an et demi le poste de secrétaire d’Etat au sein du bureau du gouvernement; il travaille au siège du gouvernement, dans l'Académie Straka à Prague. Le poste de secrétaire d’Etat a été créé en 2015, car le gouvernement tchèque a dû dépolitiser l’administration sous la pression de l’Union Européenne (UE). Depuis 2025, Filip Minar s’occupe de la numérisation des processus RH et de la mise en place d’un nouveau système de formation pour les agents de l’administration.

Après déduction de la marge de sécurité, Filip Minar dépassait la limite autorisée de 53 km/h. Il a été sanctionné pour violation grave des règles de la circulation, mais son excès de vitesse restait juste inférieur de 7 km/h au seuil du «délit de chauffard».