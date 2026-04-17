Depuis le début de l'année, 931 arnaques et tentatives d'arnaque téléphoniques ont été enregistrées, alertent les polices romandes. Faux policiers et banquiers ont extorqué plus de 2,4 millions de francs.

Les polices romandes alertent sur une vague d’arnaques au faux policier

Les polices romandes alertent sur une vague d’arnaques au faux policier

ATS Agence télégraphique suisse

Les polices romandes mettent une nouvelle fois en garde contre les arnaques par téléphone avec de faux policiers ou faux banquiers. Lors des trois premiers mois de l'année, elles ont enregistré 931 escroqueries de ce genre (274 cas aboutis, 657 tentatives). Le montant des dommages s'élève à plus de 2,4 millions de francs.

Par leurs discours alarmants, ces faux policiers ou faux banquiers «cherchent à obtenir de leurs victimes de l'argent liquide, des cartes bancaires, des bijoux ou d'autres objets de valeur», rappellent vendredi les polices romandes dans un communiqué.

Près de 40 personnes ont déjà pu être arrêtées cette année. La plupart sont «des coursiers» recrutés sur les réseaux sociaux avec comme mission de récupérer les différentes valeurs chez les victimes, en prétextant vouloir les mettre en sûreté. Les polices romandes appellent la population à rester vigilante et à composer le 117 en cas de soupçon.