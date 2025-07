Le premier système IRIS-T SLM, ici à la caserne de Todendorf en Allemagne, devrait être livré à la Suisse à la fin de l'année 2028 (archives). Photo: SEBASTIAN GOLLNOW

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a acheté cinq systèmes de défense sol-air IRIS-T SLM à l’Allemagne, a annoncé lundi l’Office fédéral de l’armement, Armasuisse. L’acquisition représente un montant d’environ 550 millions de francs.

Avec ces systèmes, «l'armée suisse comble une lacune centrale et renforce sa résilience face aux menaces modernes venues des airs», explique Armasuisse dans un communiqué. Cet achat vient compléter l'acquisition de l'avion de combat F-35A et du système de défense sol-air américain Patriot.

Le système IRIS-T SLM doit permettre de contrer les menaces aériennes à différentes distances et altitudes, notamment les avions de combat, les drones et les missiles de croisière. Selon la planification actuelle, la première unité d'IRIS-T SLM sera livrée à partir de la fin de l'année 2028. Les autres systèmes ainsi que les moyens logistiques suivront entre 2029 et 2031.