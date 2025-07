1/4 Pour la première fois depuis 2009, l'armée organise un concours de l'armée. Photo: Linus Spitz

1 Un concours de l'armée

L'armée suisse réintroduit le concours de l'armée, suspendu depuis 2009. Une modification correspondante de l'ordonnance sur le sport militaire entrera en vigueur le 1er août 2025. L'objectif: permettre aux soldats de tester leurs limites physiques et mentales et booster leur confiance en eux.

Seules les patrouilles de militaires de l'armée suisse astreints au service peuvent participer à la compétition. Le concours aura lieu chaque deux ans. Jusqu'en 2009, la compétition était organisée sous le nom de «Swiss Raid Commando».

2 Des indemnités prolongées

A compter du 1er août, la durée maximale de perception des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail passera de 12 à 18 mois. Une ordonnance sera modifiée à cet effet, mais ne sera valable que jusqu'au 31 juillet 2026. Cette mesure offre aux entreprises une plus grande prévisibilité dans leur planification.

Cette modification s’explique par la situation tendue sur le marché du travail. La Confédération anticipe en effet une hausse du taux de chômage, qui devrait atteindre 2,8% en 2025 et 2026. Aucune reprise notable n’est attendue à court terme. Cela s'explique principalement par le fait que «la croissance de l'économie suisse reste inférieure à la moyenne». Dans ce contexte, le Conseil fédéral évoque aussi l'impact qu'auront les droits de douane des Etats-Unis sur l'économie suisse.

3 Des oiseaux mieux protégés

Plusieurs ordonnances dans le domaine de l'environnement seront modifiées le 1er août. La liste des déchets soumis à des conditions d'exportation strictes sera notamment précisée et mise à jour.

Par ailleurs, les pylônes de lignes aériennes non protégés contre les électrocutions seront assainis. Une mesure pour mieux protéger les oiseaux, tout en garantissant la sécurité de l'approvisionnement en électricité de la Suisse. D'autres adaptations d’ordonnances sont également prévues. La Confédération en publie la liste complète sur son site web.

4 Un renforcement de la cybersécurité

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) veut renforcer la cybersécurité des réseaux de télécommunication. A partir du 1er août, les appareils sans fil connectés à Internet – smartphones, montres intelligentes ou babyphones – seront mieux sécurisés.

«Les réseaux doivent empêcher l'accès non autorisé à des données personnelles ou la transmission non autorisée de telles données et réduire le risque de fraude financière, écrit l'OFCOM. Ils doivent également veiller à ce que les appareils ne puissent pas être utilisés par des personnes malveillantes pour lancer une cyberattaque visant à paralyser un service en ligne en envoyant des requêtes en masse à un serveur.»

5 Mieux lutter contre le terrorisme

En Suisse, de nouvelles dispositions visant à renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière entreront en vigueur au mois d'août. Les adaptations rendent possible la comparaison automatisée des données dactyloscopiques et l'accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules.

6 Des portables interdits dans les écoles

Plusieurs cantons serrent la vis sur l'utilisation des téléphones portables dans les écoles. L'Argovie a décidé de les interdire pour les élèves en primaire, que ce soit durant les cours ou lors des pauses. Des cas exceptionnels, décidés par les enseignants, sont toutefois possibles.

De son côté, Niedwald a décidé d'interdire l'utilisation des appareils électroniques privés dans tout le canton, comme les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Cela concerne les élèves du primaire et du secondaire. Le canton a justifié ces nouvelles règles en affirmant que les élèves utilisent de plus en plus d'appareils électroniques dans les établissements scolaires, ce qui les distrait pendant les cours.

7 Des prix plus transparents pour le bois

Les organisations de propriétaires de forêts pourront publier des prix indicatifs pour le bois brut récolté en Suisse. Cette petite révision de la loi sur les forêts, demandée par le Parlement, s'inspire des bases légales en vigueur dans le domaine de l'agriculture.

La publication de prix indicatifs vise à favoriser un comportement de l'offre et de la demande plus conforme au marché dans l'économie forestière et l'industrie du bois. La vente de bois est une source de revenus essentielle pour financer l'entretien des forêts.

8 Le droit de recours limité

Les organisations de protection de la nature, du patrimoine et des monuments historiques ne pourront plus faire recours contre des petits et moyens projets de construction de logements. Cela concerne les projets situés dans une zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2.

Le droit de recours reste cependant intact pour les projets situés dans des sites construits d'importance nationale ou des biotopes. Les Chambres fédérales avaient approuvé en septembre une révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du patrimoine.

9 Les droits de douane en vigueur

Les taxes annoncées en avril dernier par Donald Trump doivent entrer en vigueur ce 1er août. Alors que le président américain a dernièrement annoncé des droits de douane pour une série de pays, dont l'Union européenne, on ne sait pas encore si la Suisse sera, elle aussi, frappée par le marteau des droits de douane.