Un garçon de 5 ans est porté disparu après le chavirement d'un canot sur la Reuss, à Mühlau (AG). Les recherches, mobilisant hélicoptères, drones et plongeurs, se poursuivent sans succès.

Un garçon de 5 ans porté disparu après un accident de bateau en Argovie

Un garçon de 5 ans porté disparu après un accident de bateau en Argovie

ATS Agence télégraphique suisse

Un enfant de cinq ans est porté disparu depuis samedi après-midi après le chavirement d'un canot pneumatique sur la Reuss, à hauteur de Mühlau (AG). L'embarcation, qui transportait deux adultes et deux enfants, avait auparavant percuté un arbre dans la rivière.

Malgré un important dispositif de recherche déployé dans les heures qui ont suivi l'accident, le garçon n'avait toujours pas été retrouvé dimanche matin, a indiqué la police cantonale argovienne. Le canot pneumatique transportait une famille de deux adultes et leurs deux enfants âgés de cinq et sept ans, a indiqué dimanche la police cantonale argovienne.

Les recherches se poursuivent

Après le chavirement de l'embarcation, les parents et leur fille de sept ans sont parvenus à regagner la rive. Le garçon de cinq ans est en revanche porté disparu. D'importants moyens de recherche ont été déployés durant plusieurs heures sur l'eau, depuis les airs et le long des berges. «Malheureusement, l'enfant n'a pas encore été retrouvé», a indiqué la police dimanche matin.

Plusieurs patrouilles, un hélicoptère de la Rega, des drones de la police ainsi que le groupe de sauvetage fluvial de la police régionale de Brugg ont participé aux opérations. Des plongeurs de la police cantonale zurichoise, une ambulance, l'équipe de soins du canton d'Argovie et d'autres services de secours ont également été mobilisés. Les recherches doivent se poursuivre dimanche, a précisé un porte-parole de la police cantonale argovienne à Keystone-ATS.