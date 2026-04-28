ATS Agence télégraphique suisse
Une femme âgée de 54 ans a perdu la vie après avoir été percutée lundi par une moto sur un passage piéton à Oftringen (AG). Le motard âgé de 19 ans est sorti indemne de l'accident.
La collision est survenue peu après 15h30, devant un centre commercial, alors que la malheureuse s'engageait pour traverser la rue, indique la police argovienne. La piétonne a été projetée au sol.
Hospitalisée dans un état grave, elle a succombé à ses blessures en fin de journée. Le Ministère public a ouvert une enquête pour établir les causes et les circonstances exactes de l'accident.
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