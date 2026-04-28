A Oftringen, en Argovie, une femme de 54 ans a perdu la vie lundi dans un accident. Elle a été percutée sur un passage piéton par une moto conduite par un jeune homme de 19 ans.

Une femme percutée mortellement par une moto sur un passage piéton

Une femme percutée mortellement par une moto sur un passage piéton

Par un jeune de 19 ans

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme âgée de 54 ans a perdu la vie après avoir été percutée lundi par une moto sur un passage piéton à Oftringen (AG). Le motard âgé de 19 ans est sorti indemne de l'accident.

La collision est survenue peu après 15h30, devant un centre commercial, alors que la malheureuse s'engageait pour traverser la rue, indique la police argovienne. La piétonne a été projetée au sol.

Hospitalisée dans un état grave, elle a succombé à ses blessures en fin de journée. Le Ministère public a ouvert une enquête pour établir les causes et les circonstances exactes de l'accident.