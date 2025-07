Après la canicule, les températures chuteront ce week-end

Après les intempéries du début de semaine, la météo s'annonce chaotique. Les températures dépasseront les 30 degrés jusqu'à jeudi, puis chuteront durant le weekend, accompagnées de violents orages et de rafales.

Gare aux orages et aux rafales!

1/4 Dès la fin de la semaine, les températures se feront plus douces... mais pas les orages. Photo: MétéoSuisse

Marian Nadler

La chaleur de juin a entraîné une nouvelle vague d'orages violents à la fin du mois. Le Valais et les Grisons ont subi des coulées de boue torrentielles et un passage souterrain ferroviaire dans le canton de Vaud a été inondé.

Malheureusement, le stress des intempéries est loin d'être terminé, car après juin, la météo du mois de juillet s'annonce tout aussi chaotique. En effet, dans la matinée de ce mardi 1er juillet, la Confédération a mis en garde contre un danger marqué d'orages (niveau 3) dans les cantons du Valais et de Vaud. Voici les prévisions pour le reste de la semaine.

La bulle de chaleur éclatera dimanche

Il fera encore chaud en milieu de semaine et mardi, les températures en plaine atteindront les 33°C dans l'après-midi, d'après le site Internet de MétéoSuisse. Cependant, de violents orages restent possibles et dangereux. Les experts mettent en garde contre de fortes rafales à proximité des orages et le radar météorologique indique des précipitations dans les Grisons mardi soir.

Les conditions météo de mercredi et jeudi s'annoncent similaires, après quoi la bulle de chaleur commencera à éclater lentement. Vendredi, les températures descendront en dessous des 25°C, selon les météorologues de MeteoNews.

MétéoSuisse continue de mettre en garde contre de violents orages, accompagnés de puissantes rafales. En début de semaine prochaine, les températures baisseront encore entre 23 et 24°C, avec des averses et des orages.