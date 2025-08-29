DE
FR

Animal saisi
Surprise! Des douaniers suisses tombent sur un python royal au Tessin

Des fonctionnaires de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières ont saisi un python royal à Porto Ronco (TI). Ils ont trouvé le serpent non venimeux lors d'un contrôle de la voiture d'un Italien vivant en Suisse.
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Partager
Écouter
Le python royal saisi au Tessin.
Photo: zvg
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

À Porto Ronco (TI), des agents de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières ont découvert un python royal lors du contrôle d’un véhicule. Le serpent, non venimeux, était transporté par un Italien domicilié en Suisse. Le python royal se trouvait dans une caisse que le passager portait sur ses jambes, a annoncé vendredi l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières.

Le serpent a été saisi parce que les deux jeunes hommes à bord de la voiture n'étaient pas en mesure de présenter le permis d'importation Cites nécessaire pour les espèces protégées comme le python royal. Cites est un accord signé il y a plus de 50 ans qui réglemente le commerce des espèces menacées d'extinction. L'objectif est de protéger les animaux et les plantes vivant en liberté.

Les deux Italiens ont acheté le reptile d'un mètre de long la veille du contrôle en Italie. Porto Ronco se trouve non loin de la frontière italo-suisse, près de Brissago (TI).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus