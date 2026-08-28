Des centres de recyclage allemands près de la frontière renforcent leurs contrôles face au «tourisme des déchets» suisse. Les plaques étrangères seront davantage surveillées, alors que les autorités estiment les dépôts illégaux à moins de 2%.

Ruedi Studer

«Vos déchets – notre mission», promet le service de gestion des déchets de l'arrondissement de Lörrach (DE) sur son site Internet. Mais cette amabilité semble avoir ses limites lorsqu'il s'agit de «touristes des déchets» suisses. Certains profitent en effet de leurs virées shopping en Allemagne pour y déposer leurs déchets. Résultat: deux centres de recyclage situés près de la frontière, à Rheinfelden et à Lörrach, vont désormais renforcer la surveillance, rapporte la «Badische Zeitung».

A Rheinfelden-Herten, des caméras scannent déjà les plaques d'immatriculation afin d'identifier l'origine des véhicules. A Lörrach-Hagen, les numéros seront systématiquement enregistrés à partir du 1er septembre. L'objectif des autorités allemandes est de repérer les Suisses qui enfreignent la réglementation sur les déchets. Le «tourisme des déchets» est illégal: même les matériaux recyclables sont considérés comme des déchets au regard de la loi.

Moins de 2%

Le système permet toutefois uniquement de distinguer les plaques allemandes des plaques étrangères, sans identifier les véhicules individuellement. Et toutes les voitures immatriculées en Suisse ne servent pas à déposer illégalement des déchets. Un frontalier allemand circulant dans une voiture de fonction suisse peut par exemple déposer ses déchets dans son pays d'origine sans enfreindre la réglementation.

«L'utilisation non autorisée de nos centres et déchetteries de recyclage situés près de la frontière, principalement par des Suisses, fait régulièrement l'objet de débats passionnés», explique Johannes Steffan, responsable de la gestion des déchets, au journal. Selon lui, la proportion de trajets non autorisés est inférieure à 2%. La surveillance doit désormais permettre d'établir des chiffres précis sur l'ampleur du phénomène.

Avertissement aux contrevenants

Les contrevenants doivent toutefois s'attendre à être interpellés par le personnel des centres de recyclage. «Les personnes venant déposer des déchets avec des plaques d'immatriculation ne provenant pas de l'arrondissement de Lörrach sont régulièrement interpellées par le personnel des centres de recyclage lors de contrôles aléatoires et interrogées sur leur droit d'utiliser les installations», a déclaré Anna Sebastian, porte-parole du service de gestion des déchets de l'arrondissement de Lörrach, à CH Media. «Des personnes non autorisées à utiliser les installations de collecte ont déjà été régulièrement identifiées.»

Pour l'heure, le service de gestion des déchets entend se limiter à des mesures de sensibilisation. Mais conformément au règlement du district sur la gestion des déchets, les contrevenants peuvent également être sanctionnés d'une amende.