Le patron de La Poste défie le Parlement: l'avenir du géant jaune en danger

Le directeur par intérim de La Poste, Alex Glanzmann met en garde contre les ingérences politiques. Photo: keystone-sda.ch

1 Bras de fer entre Berne et La Poste

Le directeur par intérim de La Poste, Alex Glanzmann, met en garde vendredi dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et la «Neue Zürcher Zeitung» contre toute ingérence politique dans les activités du géant jaune. Il vise en particulier la commission de l'économie et des redevances du Conseil national, qui veut interdire à La Poste d'exercer des activités où elle se trouve en concurrence avec le secteur privé et veut également contrôler plus étroitement les acquisitions d'entreprises par le géant jaune. «La Poste se retrouverait très rapidement en situation précaire» si de telles mesures devaient être prises, avertit Alex Glanzmann, parlant de plusieurs centaines de millions de francs de manque à gagner par an, ce qui aurait des répercussions non seulement sur les millions versés chaque année par La Poste à la Confédération comme dividende, mais aussi sur le financement du service universel.

2 Clap de fin pour Philippe Lazzarini à l'UNRWA

Le Suisse Philippe Lazzarini, commissaire général de l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens (UNRWA), ne briguera pas de nouveau mandat, rapportent vendredi «Le Temps» et «Le Courrier». Il quittera ses fonctions à l'issue de son deuxième mandat, en mars prochain, a-t-il annoncé jeudi lors d'une conférence au Club suisse de la presse à Genève. D'ici là, le Neuchâtelois de 61 ans continuera à «faire ce qu'il faut» pour répondre aux attentes des milliers d'employés de l'UNRWA qui poursuivent leur engagement sur le terrain. Près de 350 d'entre eux ont été tués depuis l'attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas en Israël et les représailles israéliennes dans la bande de Gaza.

3 Un prof de théâtre vaudois condamné pour viol

Un professeur d'improvisation théâtrale, accusé par onze jeunes d'abus sexuels, a été reconnu coupable jeudi à Vevey (VD) de viol et de contraintes sexuelles, rapportent vendredi «24 heures» et «Le Temps». Il a écopé de quatre ans de prison ferme et d'une interdiction à vie d'exercer toute activité avec des enfants. Les faits se sont déroulés entre 2009 et 2019. L'homme, une figure du milieu du théâtre, attirait ses victimes, des adolescents et de jeunes adultes, lors de soirées alcoolisées, durant lesquelles il pratiquait des jeux à connotation sexuelle. «Sa culpabilité est lourde; il a puisé dans le vivier de jeunes qu'il attirait pour satisfaire ses pulsions, choisissait ses victimes parmi les plus fragiles», a estimé le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, cité par les journaux.

4 Nouvelle débâcle dans l'affaire des F-35

L'armée suisse pourrait conserver jusqu'en 2037 ses actuels avions de combat F/A-18, révèle vendredi Blick. Le chef de l'armée de l'air Peter Merz a admis lors d'une réunion extraordinaire de la commission de la politique de sécurité du Conseil national, que la durée d'utilisation des avions de Boeing pouvait être prolongée «sans problème». Selon des membres de la commission, leur durée de vie pourrait être augmentée de 1000 heures de vol moyennant une dépense d'un milliard de francs. Ce délai laisserait suffisamment de temps pour examiner une alternative européenne aux 36 avions de combat américains F-35A que la Suisse veut acheter et dont le prix s'envole, d'après la même source. Le Département fédéral de la défense (DDPS) n'a pas souhaité s'exprimer.

5 Sondage sur les votations de septembre

Le premier sondage de la SSR sur les votations fédérales du 28 septembre est sorti ce vendredi. A cinq semaines du scrutin, 58% des personnes interrogées auraient voté en faveur de la réforme des impôts immobiliers cantonaux sur les résidences secondaires. Elles auraient dit non à 33%, montre le sondage de l'institut gfs.bern. La loi sur l'e-ID aurait été quant à elle acceptée avec 60% de oui, contre 36% de non. Le taux de formation de l'opinion est peu avancé concernant la réforme de l'imposition de la propriété du logement, notamment à cause du nombre d'indécis (9%). En revanche, il est considéré comme moyennement avancé pour l'e-ID car 58% des sondés ont déjà fait un choix ferme.