DE
FR

Vers un double oui le 28 septembre
Une majorité de Suisses favorable à l'e-ID et aux impôts immobiliers cantonaux

Un sondage SSR révèle un soutien solide pour la loi sur l'e-ID et la réforme de l'imposition immobilière en Suisse. Avec 60% et 58% d'approbation respectivement, ces deux objets semblent bien accueillis par la population à cinq semaines du scrutin du 28 septembre.
Publié: 06:44 heures
Partager
Écouter
Si elle avait dû voter en août, la population suisse aurait donné une majorité solide aux deux votations fédérales.
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Si la population suisse avait dû voter au mois d'août, elle aurait donné un oui assez solide tant à la loi sur l'e-ID qu'à la réforme de l'imposition de la propriété du logement selon un sondage SSR. Mais la formation de l'opinion n'est pas la même pour les deux objets

A cinq semaines du scrutin du 28 septembre, 58% des personnes interrogées auraient voté en faveur de la réforme des impôts immobiliers cantonaux sur les résidences secondaires. Elles auraient dit non à 33%, montre le sondage de l'institut gfs.bern publié vendredi. La loi sur l'e-ID aurait été quant à elle acceptée avec 60% de oui, contre 36% de non.

Opinion moins tranchée sur l'imposition

Le taux de formation de l'opinion est peu avancé concernant la réforme de l'imposition de la propriété du logement, notamment à cause du nombre d'indécis (9%). En revanche, il est considéré comme moyennement avancé pour l'e-ID car 58% des sondés ont déjà fait un choix ferme.

L'enquête a été réalisée entre le 4 août et le 18 août 2025 auprès de 13’761 titulaires du droit de vote. La marge d’erreur est de +/- 2.8 points de pourcentage.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus