Depuis peu, Aldi et Lidl vendent également du chocolat Dubaï. Cette friandise sucrée est donc désormais disponible dans les rayons de tous les grands détaillants et discounters. Blick compare les prix.

1/4 Migros vend des chocolats Dubaï avec la mention: «Veuillez n'en acheter qu'un seul paquet par ménage». Photo: Leserreporter

Milena Kälin

Vous avez encore besoin d'un cadeau de Noël de dernière minute? Pourquoi pas ce fameux chocolat Dubaï? Tout le monde a entendu parler de cette friandise sucrée, fourrée de crème de pistache verte et de cheveux d'ange croustillants (quand c'est le cas).

Même les discounters comme Lidl, Aldi et Denner proposent désormais ce chocolat fourré dans leur assortiment. Et ce, à des prix inférieurs à ceux de Migros et Coop. Mais où est-il réellement le moins cher? Blick compare les prix – pour 100 grammes de chocolat.

Lidl en haut du podium

C'est chez Lidl que le chocolat Dubaï est le moins cher. En effet, le discounter a introduit la friandise de la marque Milango dans son assortiment le 21 décembre. La première édition comprend un nombre limité de pièces, mais d'autres livraisons seraient déjà prévues. La tablette de 122 grammes coûte 3,99 francs. Depuis le 20 décembre, Aldi propose en outre le chocolat de la marque Alyan dans son assortiment, ce qui en fait le deuxième moins cher. Aldi ne propose ce chocolat que temporairement et jusqu'à épuisement des stocks.

Chez Denner, le même chocolat ne coûte que quelques centimes de plus: «Le produit est très bien accueilli et convient parfaitement comme cadeau de Noël. Il faut donc l'acheter rapidement», explique un porte-parole.

La marque Alyan a toutefois connu des problèmes chez Denner. Sur certaines tablettes, il manquait de la crème de pistache. Le discounter propose toutefois encore la tablette d'une autre marque, et au même prix.

Les créations suisses les plus chères

Chez Coop, la demande de chocolat Dubaï reste très élevée, comme le fait savoir le détaillant. Coop propose différentes variantes. La moins chère est la tablette de 200 grammes de la marque Antep Gourmet des Pays-Bas.

Migros propose également deux variantes: une de Suisse et une de Turquie. Les deux variantes ne sont disponibles qu'en petites quantités. C'est pourquoi Migros demande de n'acheter qu'une seule tablette par ménage. En ligne également, les tablettes de chocolat ne sont disponibles qu'en quantité limitée. Une porte-parole recommande de vérifier sur le site web où le produit est encore disponible.

Le chocolat Dubaï le plus cher est proposé par le grand magasin Globus: 15,50 francs pour 100 grammes. Pourtant, les truffes Dubai Style sont fabriquées en Suisse par le chocolatier Thomas Müller. De manière générale, il apparaît que les variantes bon marché du chocolat Dubaï proviennent toutes de Turquie. Les créations suisses sont d'une qualité différente et à chaque fois les plus chères. C'est le cas des «Schutzengeli Dubai-Style» de la confiserie Bachmann, en vente à Migros.