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Indémnisations financières
Berne veut soutenir les éleveurs après les épizooties

Le Conseil fédéral a annoncé ce mercredi qu'il est prêt à indemniser les agriculteurs suisses touchés par des épizooties comme la langue bleue. Les aides seront examinées au cas par cas.
Publié: il y a 21 minutes
Le Conseil fédéral veut indemniser les agriculteurs touchés par des épizooties.
Photo: Philippe Rossier
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral est prêt à indemniser les agriculteurs qui ont perdu des bêtes victimes d'épizooties. Il a approuvé mercredi une demande de commission en ce sens.

La commission de la science du Conseil des Etats exige que le gouvernement crée «d'urgence» les conditions nécessaires à l'indemnisation des agriculteurs. Le texte a été déposé en réaction aux nombreux cas d'épizooties, notamment de langue bleue, qui ont touché les bêtes suisses l'année dernière.

«Le Conseil fédéral est prêt à compléter la loi de sorte à permettre le versement d'aides financières ciblées aux agriculteurs», répond ce dernier. L'octroi de ces aides doit toutefois être examiné au cas par cas, l'impact subi par les agriculteurs pouvant fortement varier. Le gouvernement ne sera pas en mesure de couvrir l'ensemble des risques des agriculteurs, car il s'agit finalement de risques liés à leur exploitation, prévient-il.

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