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123 millions en moins
Le Conseil fédéral veut réduire le soutien financier à l'agriculture

Le Conseil fédéral veut allouer 13,8 milliards de francs à l’agriculture entre 2030 et 2033, soit 123 millions de moins qu’en 2026-2029. Une consultation sur ce plan, incluant moins de bureaucratie, est ouverte jusqu’au 8 décembre.
Publié: 13:31 heures
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Dernière mise à jour: 13:32 heures
Le ministre de l'économie Guy Parmelin a présenté la politique agricole 2030+ ce mercredi.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'agriculture devrait bénéficier de moins d'argent de la Confédération. Les fonds prévus pour 2030 et 2033 seront 123 millions de francs en-dessous de l'enveloppe 2026-2029. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi son plan agricole pour les prochaines années.

Le Conseil fédéral a l'intention de demander au Parlement d'affecter 13,8 milliards de francs aux plafonds des dépenses agricoles pour les années 2030 à 2033, écrit-il dans un communiqué. «Le soutien financier accordé à l'agriculture sur cette période sera donc inférieur de 123 millions de francs aux moyens prévus pour les années 2026 à 2029».

Le gouvernement avait présenté en février les grandes lignes de sa politique agricole dite PA30+. Il n'avait à l'époque pas donné de chiffres précis sur les montants alloués au secteur, qui subit les changements climatiques de plein fouet.

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La stratégie du Conseil fédéral se découpe en quatre parties. Elle prévoit notamment d'alléger la charge administrative pour faciliter les paiements directs. La consultation court jusqu'au 8 décembre.

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