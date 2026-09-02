Le Conseil fédéral veut allouer 13,8 milliards de francs à l’agriculture entre 2030 et 2033, soit 123 millions de moins qu’en 2026-2029. Une consultation sur ce plan, incluant moins de bureaucratie, est ouverte jusqu’au 8 décembre.

Le Conseil fédéral veut réduire le soutien financier à l'agriculture

Le Conseil fédéral veut réduire le soutien financier à l'agriculture

ATS Agence télégraphique suisse

L'agriculture devrait bénéficier de moins d'argent de la Confédération. Les fonds prévus pour 2030 et 2033 seront 123 millions de francs en-dessous de l'enveloppe 2026-2029. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi son plan agricole pour les prochaines années.

Le Conseil fédéral a l'intention de demander au Parlement d'affecter 13,8 milliards de francs aux plafonds des dépenses agricoles pour les années 2030 à 2033, écrit-il dans un communiqué. «Le soutien financier accordé à l'agriculture sur cette période sera donc inférieur de 123 millions de francs aux moyens prévus pour les années 2026 à 2029».

Le gouvernement avait présenté en février les grandes lignes de sa politique agricole dite PA30+. Il n'avait à l'époque pas donné de chiffres précis sur les montants alloués au secteur, qui subit les changements climatiques de plein fouet.

La stratégie du Conseil fédéral se découpe en quatre parties. Elle prévoit notamment d'alléger la charge administrative pour faciliter les paiements directs. La consultation court jusqu'au 8 décembre.