La fréquentation des stations pendant les fêtes bat des records

Les stations de ski suisses célèbrent une fréquentation record pendant les fêtes. À Anzère, le record de 2019 a été battu deux fois entre Noël et Nouvel An. Les conditions exceptionnelles ont attiré de nombreux Suisses, même dans les stations de basse altitude.

Le monde a afflué sur les pistes de ski pendant les fêtes, notamment dans les Alpes vaudoises. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

«Exceptionnel», «fantastique», «hors normes», les stations de ski suisses ne manquent pas de superlatifs pour décrire la fréquentation record des pistes pendant les fêtes. Certaines ont doublé leur chiffre d'affaires, et d'autres battu des records historiques. La fréquentation des pistes à Anzère (VS) pendant les fêtes a été «la meilleure de tous les temps», déclare le président de téléanzère Sébastien Travelletti. Le dernier record, atteint en 2019 avec 5723 entrées journalières, a été battu à deux reprises entre Noël et Nouvel An, dit-il.

Les objectifs de la période de fin d'année vont être atteints, même si le bilan global est pour le moment légèrement inférieur à l'année dernière en raison d'un début de saison moins favorable. Les remontées mécaniques de Grimentz-Zinal (VS) enregistrent elles déjà une légère avance par rapport à la saison précédente. «Il s'agit du meilleur mois de décembre qu'on ait jamais eu», indique son directeur Pascal Bourquin.

Des conditions exceptionnelles

Même son de cloche dans les Alpes vaudoises, prises d'assaut par les skieurs ces dix derniers jours marqués par une neige parfaite et un ensoleillement constant. «La fréquentation est supérieure à l'année dernière, qui était déjà une année record pour la période de Noël», précise le directeur des remontées Villars-Gryon-Diableret, Martin Deburaux. Les Remontées mécaniques suisses doivent publier des premières analyses chiffrées détaillées vendredi.

Le caractère désormais exceptionnel de telles conditions pour le ski renforce l'engouement des Suisses, qui représentent la majorité de la clientèle. Ils ont été nombreux à monter dans les stations pour éviter la grisaille en plaine. Et ce y compris dans les stations de basses altitudes, où la neige se fait de plus en plus rare. «Le nombre de clients pendant les vacances et le chiffre d'affaires ont doublé par rapport à la saison dernière», se réjouit Marc-André Léchot, président du conseil d'administration des Téléskis aux Prés-d'Orvin (BE), au-dessus de Bienne.

Des records battus

La station, qui a pu ouvrir en continu entre le 24 décembre et le 1er janvier, ne sera pas en déficit, après deux années déficitaires, explique Marc-André Léchot. Bien qu'optimiste, il se dit toutefois réaliste. Ces conditions de neige n'étant plus la norme, l'exploitation mise désormais aussi sur les activités d'été pour entrer dans ses frais.

La neige a ravi tous les Suisses, aussi dans la région alémanique. Tous les records des 55 ans d'histoire de la station de Hoch-Ybrig dans le canton de Schwytz ont été battus, selon son responsable. Les conditions ont aussi été parfaites sur les pistes de la Jungfrau Ski Region.