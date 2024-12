Les délégués d'Unia se sont déclarés favorables à la libre circulation des personnes avec l'UE, à condition de disposer d'une protection des salaires efficace (Photo d'illustration). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Le syndicat Unia est favorable à la libre circulation des personnes avec l'UE, mais les salaires doivent être protégés. Les délégués ont opté ce samedi pour un manifeste. Intitulé «Des salaires et des droits égaux indépendamment de l’origine», ce manifeste réaffirme l'engagement d'Unia en faveur d'une Europe démocratique et sociale, dans laquelle on peut se déplacer librement, et qui garantit la protection des salariés avec de bonnes conditions de travail et de salaire, écrit Unia dans un communiqué.

Selon le syndicat, des relations réglées avec l’Union européenne (UE) et des Bilatérales III ne sont possibles que sur la base de droits du travail forts et égaux pour toutes et tous. Les délégués rejettent clairement le dumping salarial et les dérégulations d'une part, les discriminations et le discours démagogique sur une «Suisse à dix millions» d'autre part, ajoute le syndicat.