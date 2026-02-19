Une grue mobile s’est renversée jeudi matin sur un chantier à Stallikon (ZH). Le grutier, 60 ans, grièvement blessé, a été héliporté à l’hôpital.

Une grue s’effondre à Zurich et fait un blessé grave

ATS Agence télégraphique suisse

Une grue mobile a basculé au sol jeudi matin sur un chantier à Stallikon (ZH). Le grutier âgé de 60 ans a été éjecté de sa cabine et grièvement blessé. Il a été héliporté à l'hôpital. Les dégâts matériels sont estimés à bien plus d'un million de francs.

L'accident est survenu pour des raisons inconnues vers 08h50, alors qu'une entreprise spécialisée démontait une grue fixe sur un chantier, indique la police cantonale zurichoise. La grue mobile a basculé, son montant et sa cabine se sont effondrés au sol alors que son châssis a basculé en hauteur.

Les collègues du grutier ont apporté les premiers soins à ce dernier jusqu'à l'arrivée des secours qui l'ont transporté à l'hôpital par hélicoptère dans un état grave. Une enquête a été ouverte pour établir les causes de l'accident. L'évacuation de la grue accidentée devrait durer plusieurs jours.