Au menu de ce vendredi 15 août: la révision des règles testamentaires, la polémique autour des comptes nazis du Credit Suisse, l'abolition de la valeur locative, le sommet contre le plastique et pour finir un peu de musique.

Face aux abus, la Confédération veut serrer la vis sur les héritages

La Confédération envisage de durcir les règles concernant les testaments. Photo: Shutterstock

1 Vers un durcissement des règles testamentaires

La Confédération envisage un durcissement des règles concernant les testaments. L’Office fédéral de la justice a pris des mesures préliminaires en vue d’une révision du droit des successions et a commandé plusieurs expertises juridiques, selon la «Neue Zürcher Zeitung». Le point principal concerne l’«érosion des héritages» par des personnes de confiance. Lors de la dernière révision, le Conseil fédéral avait initialement souhaité limiter les donations à ces proches, mais y avait renoncé. La situation s’est, selon la «NZZ», aggravée depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit des successions le 1er janvier 2023, qui a réduit les parts réservataires des enfants et celles des parents.

2 Scandale autour des comptes nazis de Credit Suisse

Urs Rohner a joué un rôle controversé dans le dossier des supposés comptes nazis de Credit Suisse (CS), selon les titres alémaniques de Tamedia. L’ancien président du conseil d’administration du CS est depuis 2023 conseiller du Congrès juif mondial (CJM), l’organisation qui réclame des milliards à l’UBS au sujet de comptes nazis prétendument dissimulés. D’après cette organisation, Rohner joue un rôle «décisif» pour inciter la place financière suisse à examiner son passé et à en assumer la responsabilité. Un porte-parole a déclaré qu'Urs Rohner ne voit aucun conflit d’intérêts et qu’il n’a jamais participé à une réunion du comité de CJM.

3 Berne veut abolir la valeur locative

La valeur locative pour les résidences principales et pour les résidences secondaires doit être supprimée, et les cantons doivent pouvoir percevoir un impôt sur les résidences secondaires pour compenser les pertes de recettes. La présidente de la Confédération et Ministre des finances Karin Keller-Sutter présente vendredi les arguments du Conseil fédéral en faveur de la réforme de l'imposition de la propriété du logement, en votation le 28 septembre.

4 Le sommet sur le plastique tourne au fiasco

Les 185 pays qui tentaient de forger à Genève le premier traité international de lutte contre la pollution plastique n'ont pas réussi «à trouver un consensus», ont indiqué les délégués de l'Inde et de l'Uruguay vendredi. Présenté au milieu de la nuit de jeudi à vendredi le nouveau texte de compromis comportait encore plus d'une centaine de points à clarifier, après 10 jours d'intenses négociations. Mais les chefs de délégation réunis en session informelle n'ont pas réussi à se mettre d'accord.

5 Ouverture du Sion Festival

La 61e édition du Sion Festival, consacré à la musique classique, se déroulera dès ce vendredi soir et jusqu'au 31 août. Le point culminant de l'événement sera la finale du concours international de violon Tibor Varga, le 30 août.