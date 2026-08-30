La fusillade d’Aarau rappelle que la Suisse n’est pas à l’abri des tueries par arme à feu. Trois drames particulièrement meurtriers ont marqué le pays depuis 2001, à Zoug, Daillon et Menznau.

Les trois fusillades précédentes qui ont marqué la Suisse

Les trois fusillades précédentes qui ont marqué la Suisse

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction La tuerie de Zoug, en 2001, reste l’une des plus meurtrières de l’histoire récente de la Suisse. Un homme armé avait tué 14 personnes au Parlement cantonal avant de se suicider.

A Daillon (VS), en 2013, un homme de 33 ans avait abattu trois femmes et blessé deux hommes. Le tireur a été reconnu irresponsable lors du procès.

Un mois plus tard, un employé de Kronospan à Menznau (LU) avait tué quatre collègues et blessé sept autres avant de se suicider. Le bilan final s’était élevé à cinq morts.

ATS Agence télégraphique suisse

La fusillade d’Aarau vient rappeler que la Suisse n’est pas à l’abri de tels drames, même s’ils y restent rares. Plusieurs tueries par arme à feu, plus graves encore que celle de dimanche, ont marqué le pays au cours des dernières décennies, dont celles de Zoug en 2001, puis de Daillon (VS) et Menznau (LU) en 2013. Sans compter les agressions dans le cercle familial.

Zoug, 27 septembre 2001

Un homme de 57 ans fait irruption, lourdement armé et déguisé en policier, dans le Parlement cantonal de Zoug en pleine séance. En quelques minutes, il tue 14 personnes, dont trois conseillers d'Etat, avant de se donner la mort. Une quinzaine de personnes sont également blessées. La tuerie de Zoug reste l'une des plus meurtrières de l'histoire récente de la Suisse.

Daillon (VS), 2 janvier 2013

Un homme de 33 ans ouvre le feu dans le petit village valaisan de Daillon, d'abord depuis son appartement puis dans la rue. Trois femmes âgées de 32, 54 et 79 ans sont tuées et deux hommes blessés. Le tireur est finalement grièvement blessé par la police puis interpellé. Il a été reconnu comme irresponsable lors du procès.

Menznau (LU), 27 février 2013

Un employé de l'entreprise Kronospan à Menznau (LU) abat deux collègues de travail et en blesse sept autres, dont cinq grièvement, sur le site de l'usine. L'auteur, un Suisse âgé de 42 ans, atteint de schizophrénie paranoïaque, se suicide. Deux blessés graves décèdent ultérieurement à l'hôpital. Le bilan définitif s'élève ainsi à cinq morts, auteur compris.