Des coups de feu ont été tirés dimanche matin en marge d'une rave party à Aarau. La police argovienne a confirmé à Blick qu'une opération de grande envergure était en cours.
L'incident se serait «produit à l'hippodrome», a déclaré Vanessa Rumpold, porte-parole de la police. «On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé», a-t-elle ajouté. Pour l’instant, la police peut confirmer que «plusieurs coups de feu ont été tirés au sein d’un groupe important de personnes», précise l’attachée de presse. De plus amples informations suivront.
Sur X, les forces de l'ordre évoquent «plusieurs victimes» et demandent à la population d’éviter la zone, ce qui laisse penser que le ou les auteurs pourraient encore être en fuite.
«Tout le monde à terre!»
Les faits se sont apparemment produits peu après 2h30. Un témoin a fait état de «coups de feu en rafale». Une lectrice de Blick a raconté qu’une connaissance se trouvait à la rave d’Aarau avec un groupe d’amis. Vers 4h, celle-ci lui a dit qu’une fusillade avait eu lieu.
Au début, les festivaliers auraient pris les détonations pour des feux d’artifice, car ils avaient vu des étincelles au plafond. Puis quelqu’un aurait crié «tout le monde à terre!». La lectrice évoque quatre assaillants. Des informations qui n’ont pas pu être confirmées pour l’instant.
Le groupe se trouve désormais dans un gymnase voisin, où il est pris en charge par la police.
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