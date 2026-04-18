Les Vert'libéraux ont voté contre l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» lors de leur assemblée à Zoug. Ils craignent une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans la santé, et pointent un frein à la prospérité.

ATS Agence télégraphique suisse

Lors de leur assemblée des délégués à Zoug, les Vert'libéraux (PVL) se sont prononcés à l'unanimité samedi, avec deux abstentions, contre l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions!» lancée par l'UDC. Plusieurs intervenants ont toutefois mis en garde contre le risque de sous-estimer cette initiative.

La conseillère aux Etats Tiana Moser (PVL/ZH) a mis en garde contre une pénurie de main-d'œuvre qualifiée en cas de victoire du «oui». Dans le secteur de la santé notamment, un médecin sur deux est titulaire d'un diplôme étranger, a-t-elle rappelé. L'initiative constituerait «de facto» un «frein à la prospérité», elle créerait des blocages et ne résoudrait aucun problème.

Appel aux émotions

Un délégué thurgovien s’est exprimé au nom de plusieurs votants et a mis en garde contre le risque de sous-estimer l’initiative. Celle-ci fait appel à des émotions au sein de la population, il est difficile de répondre par des chiffres. Les inquiétudes doivent être prises au sérieux, il faut y apporter des réponses convaincantes, selon lui

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Aux Chambres fédérales, presque tous les membres de l'UDC ont soutenu l'initiative, tandis que certains représentants du Centre se sont abstenus. Le Centre avait initialement proposé un contre-projet, mais n'a pas été soutenu.

Le Conseil fédéral rejette également l'initiative. Ce projet créerait encore plus d'incertitude en ces temps incertains, a déclaré le ministre de la Justice Beat Jans (PS).