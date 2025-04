1/4 Environ 150'000 personnes immigrent chaque année en Suisse - mais 90'000 quittent également le pays. (photo d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

Sandra Marschner

Une qualité de vie élevée, une économie prospère, une nature diversifiée et un haut niveau de sécurité et de stabilité - il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la Suisse est si attrayante pour les immigrés. Toutefois une chose est sûre: la Suisse est un pays d'immigration.

Selon les dernières données de l'ONU, la Suisse est le premier pays au monde en termes de proportion d'immigrés. En 2024, cette proportion s'élevait à 31% de la population totale de la Suisse.

90'000 immigrés quittent le pays chaque année

Les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) le montrent: Entre 2013 et 2022, 155'000 personnes en moyenne ont immigré chaque année en Suisse depuis l'étranger. Au cours de la même période, le nombre d'émigrants s'élevait à environ 90'000 - soit environ 60% des immigrations. En d'autres termes, si de nombreuses personnes immigrent en Suisse, une grande partie des immigrés quittent également le pays.

A partir des données de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), la plateforme d'information «Swissinfo» a calculé les taux de retour de la population étrangère dans différents pays de l'UE et en Suisse. Avec 54 émigrations pour 100 immigrations, la Suisse se situe au-dessus de la moyenne de l'UE - qui est de 34%.

Raisons de l'immigration et de l'émigration

Le plus souvent, la migration a lieu pour des raisons familiales ou professionnelles. La retraite à l'étranger est une raison populaire de quitter à nouveau le pays. Des obstacles se glissent parfois dans l'immigration, notamment pour des raisons professionnelles: «Swissinfo» cite comme principales restrictions le manque d'intégration, la méconnaissance de la langue du pays ou la non-reconnaissance des qualifications.

Ces obstacles peuvent êtres vecteur d'insécurité et conduire au départ. Mais toute immigration ne se fait pas dans le but de s'établir définitivement. Des expériences professionnelles ou académiques uniques attirent également de nombreuses personnes en Suisse. La plupart du temps, elles ne créent pas de lien avec le pays, mais cherchent de nouvelles destinations pour la suite de leur carrière, explique «Swissinfo». Le permis de séjour et la durée de séjour qui y est liée peuvent également avoir une influence sur le comportement de départ.

Qui part le plus souvent ?

Grâce à la libre circulation des personnes, les citoyens de l'UE sont particulièrement mobiles. Ce sont les ressortissants de l'UE qui immigrent le plus en Suisse ; ils sont également majoritaires dans l'émigration. Les personnes originaires d'Allemagne, de France, d'Italie et du Portugal sont particulièrement attirées par la Suisse, comme le soulignent les données de l'OFS.

L'OFS a expliqué à «Swissinfo» qu'il s'agit principalement de personnes qui rentrent au pays. Les trois quarts des ressortissants allemands, français et italiens qui ont quitté la Suisse en 2023 sont retournés dans leur pays d'origine. Les Portugais ont été les plus nombreux à repartir - près de 87% sont rentrés dans leur pays d'origine.

L'âge est également un facteur déterminant: une fois l'âge de la retraite atteint, on décide plus souvent de retourner dans son pays d'origine. Les plus jeunes restent plus mobiles entre différents pays, souligne «Swissinfo».