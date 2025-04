Quels sont les pays préférés de nos expatriés?

Les destinations préférées de nos expatriés ne se ressemblent pas. Du nord au sud et de l'ouest à l'est, chaque génération y trouve son compte. Nos retraités s'envolent en Thaïlande alors que nos expatriés actifs optent plus facilement pour un pays voisin.

1/6 La France est très appréciée des expatriés. Photo: Getty Images

Sandra Meier

Baguette, vin et baisse des impôts? De nombreux Suisses sont de plus en plus attirés par la France. Notre voisin pays semble être la patrie préférée des Suisses souhaitant s'expatrier. Rien d'étonnant à cela, le coût de la vie y est moins élevé et le climat souvent plus doux. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, près d'un quart des Suisses expatriés (826'700) vivaient en France fin 2024.

Comme l'explique Soliswiss, la coopérative des Suisses de l'étranger, ces chiffres ne reflètent toutefois pas qu'une question de goût. Interrogée par Blick, la coopérative explique: «La France était et reste ouverte à la double nationalité.» La République est depuis plus de 100 ans le pays qui compte le plus de Suisses expatriés. «En France, il y a beaucoup de Suisses dont les arrière-grands-parents ou les grands-parents ont déjà émigré en France.»

D'autres pays européens jouissent également d'une grande popularité. Plus de 100'000 Suisses vivent en Allemagne. Suivent l'Italie (52'600), le Royaume-Uni (40'900), l'Espagne (27'300), l'Autriche (18'679) ou encore la Belgique (8779).

Et les retraités?

Les plus de 65 ans sont, eux, attirés par des pays variés. C'est également en France (49'441), mais aussi aux Etats-Unis (21'658) ou en Allemagne (22'183) que vivent le plus grand nombre d'entre eux. Mais les seniors sont aussi attirés par des contrées plus chaudes, telles que l'Australie (6670) ou la Thaïlande (4570). Le nombre de retraités y a également augmenté de manière significative entre 2023 et 2024, avec une hausse de 7,1%. Et ceci, malgré le nouvel impôt progressif sur le revenu qui avait fait les gros titres à son introduction.

Soliswiss nous apporte quelques précisions. «D'un point de vue financier, la Thaïlande est devenue légèrement moins attractive avec les changements concernant les impôts, mais aussi l'assurance maladie.» La coopérative ne s'attend toutefois pas à un changement important. La Thaïlande offre toujours une très bonne qualité de vie.

Le Portugal (2719), l'Afrique du Sud (2520), le Brésil (4290) et l'Espagne (8954), où la proportion de retraités est d'un tiers ou plus sur le total d'expatriés suisses, sont également très appréciés. Au Portugal, ce groupe d'âge a même augmenté de 15,9% entre 2023 et 2024.

«Ces pays sont attrayants pour les retraités, car il y a de très belles régions, le niveau de vie est élevé avec une rente suisse et les biens immobiliers sont abordables», explique Soliswiss. En revanche, le marché du travail est difficile, ce qui explique pourquoi moins de personnes actives sont attirées par ces destinations.

Des Suisses qui vivent au Groenland

Dans le reste du monde, il n'y a que cinq États dans lesquels aucun Suisse de l'étranger n'est enregistré: Le Turkménistan, la Corée du Nord et les petits Etats insulaires du Pacifique Nauru, Tuvalu et les Iles Marshall.

Sur les 3840 ressortissants suisses au Danemark, dix vivent au Groenland. L'île recouverte de glace a régulièrement fait la une des journaux ces dernières semaines, car le président américain Donald Trump veut s'en emparer. Reste à voir si nos expatriés choisiront d'y rester…