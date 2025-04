Voici les destinations de vacances à éviter si vous vapotez

Les cigares électroniques jetables font parler d'elles. Dans certains pays, elles sont interdites et fortement amendables. Mais parmi ces pays plus sévères se trouvent certaines destinations de vacances très appréciées des Suisses.

Elles sont colorées, fruitées et bon marché. Les cigarettes électroniques jetables sont très tendance, surtout auprès des adolescents et des jeunes adultes. De toute évidence, il serait idéal d'emmener ce nouveau passe–temps avec soi pendant les vacances. Seulement voilà, ce n'est pas si simple.

Car la cigarette électronique crée de nombreuses polémiques jusqu'en politique. Peu avant le début de la haute saison, une analyse comparative de pays faite par le revendeur lucernois Smokee nous met en garde: dans certains pays, vapoter peut vous envoyer tout droit en prison.

Thaïlande, Maldives et compagnie

Parmi les destinations de vacances les plus prisées des Suisses, mais fermées aux vapoteurs, se trouve la Thaïlande. Vapoter est totalement interdit et est amendable jusqu'à 100'000 bahts (l'équivalent de 2600 francs), voire un an de prison.

Se prélasser sur une chaise longue en tirant sur sa cigarette électronique est aussi interdit aux Maldives. Depuis fin 2024, l'importation d'e–cigarettes est interdite, et la possession est punissable. Souvenez–vous que de nombreux scanners à l'aéroport détectent immédiatement ces produits; vous risquez donc de vous faire confisquer votre e–cigarette dès l'atterrissage. D'autres destinations asiatiques, comme Hong Kong, ont adopté les mêmes restrictions.

Autre exemple: l'île Maurice. Même dans ce paradis tropical situé à l'est du continent africain, les e–cigarettes ne sont pas bienvenues. L'importation, la distribution et la consommation sont interdites sur toute l'île. Des amendes, voire des peines de prison, peuvent donc vous être infligées.

Europe

Et qu'en est–il de l'Europe? La plupart des pays européens respectent les directives européennes sur le tabac adoptées en 2014, selon Smokee. Ainsi, les liquides contenant au maximum 20 millilitres de nicotine sont autorisés. Les vapoteuses réutilisables et jetables en provenance de Suisse sont également légales, mais ce n'est pas le cas partout.

Il y a quelques semaines, le Parlement français a définitivement adopté la proposition de loi visant à interdire les cigarettes électroniques jetables. La nouvelle loi interdit la vente de ce que l'on appelle la vapoteuse jetable. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant jusqu'à 100'000 euros, voire 200'000 euros en cas de récidive.

La France n'est pas le seul pays européen à serrer massivement la vis sur la consommation de vapoteuse. En Belgique, une interdiction est déjà entrée en vigueur le 1er janvier 2025. La Grande–Bretagne a également annoncé qu'elle introduirait une loi dans ce sens d'ici juin. En Italie, il est interdit de vapoter près des écoles ou pendant des trajets en voiture avec des enfants.

Et en Suisse?

Une interdiction dans notre pays est tout à fait possible. Le Conseil national a approuvé une intervention du député Christophe Clivaz, des Vert-e-s, pour une interdiction générale de la vente des cigarettes électroniques à usage unique dès juin 2024. L'approbation a été claire avec 122 voix contre 63. L'affaire est maintenant entre les mains du Conseil des Etats. Il est donc fort possible que la loi suisse sur les produits du tabac soit mise à jour.