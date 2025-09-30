DE
FR

2222 francs chaque mois!
Un chanceux rafle une rente mensuelle de cinq ans à l'Eurodreams

Un chanceux a remporté une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans à l'Eurodreams. Les six bons numéros 9, 10, 25, 33, 35 et 40 ont été cochés dans l'un des huit pays européens participants. Le tirage a lieu les lundis et jeudis soir.
Publié: il y a 46 minutes
Partager
Écouter
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elle a coché les six bons numéros 9, 10, 25, 33, 35 et 40, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

A lire aussi
Il retrouve par hasard un ticket de loto gagnant de 15,3 millions d'euros
Oublié dans sa veste
Il retrouve par hasard un ticket de loto gagnant de 15,3 millions d'euros
Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto
Grâce au Joker
Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream», le 2 ce lundi. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus