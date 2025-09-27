Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 3, 15, 18, 22, 31 et 38.
La Suisse compte un nouveau millionnaire. Un joueur a empoché 1 millions grâce au Joker au tirage du Swiss Loto samedi.
Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 3, 15, 18, 22, 31 et 38. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 9 et le Joker le 093794. Lors du prochain tirage mercredi, 30,2 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
