Le Conseil des Etats approuve une enveloppe de 3,5 milliards de francs pour les transports publics régionaux de 2026 à 2028. Cette décision augmente de 160 millions le crédit demandé par le Conseil fédéral.

Parmi les projets soutenus figure la mise en service de deux nouveaux NaviExpresse pour la CGN (archives). Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Les transports publics régionaux bénéficieront d'une enveloppe de 3,5 milliards de francs pour les années 2026 à 2028. Le Conseil des Etats a décidé mardi d'augmenter de 160 millions le crédit d'engagement demandé par le Conseil fédéral. Les transports publics régionaux (TRV) comprennent les RER et les bus desservant les agglomérations et les régions environnantes, mais aussi certaines liaisons par câble et par bateau.

Le Conseil fédéral propose 3,36 milliards de francs pour les trois prochaines années. Cela représente une augmentation de 2,3% par rapport au crédit d'engagement décidé par le Parlement en 2021. Ce montant tient toutefois compte d'une baisse des moyens financiers fédéraux pour le trafic régional à partir de 2027, conformément au programme d'allègement budgétaire. Les coûts non couverts planifiés devront être réduits de 5% dès 2027.

160 millions supplémentaires

Pour le Conseil des Etats, une telle réduction de moyens ne tient pas compte de l'accroissement démographique et des besoins des régions périphériques, a déclaré Marianne Maret (Centre/VS) au nom de la commission. Cette baisse de 5% intervient en outre un avant le débat au Parlement sur les coupes budgétaires de la Confédération. L'enveloppe supplémentaire de 160 millions a été acceptée par 26 voix contre 14.