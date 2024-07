«Je ne suis pas là pour lécher les bottes de Domi»

Il a été le sparring-partner de Maria Sharapova, a mené Madison Keys en finale de l'US Open et a été le coach d'Angelique Kerber. Aujourd'hui, il veut remettre Dominic Stricker sur les rails après son arrêt complet de six mois. L'interview de Dieter Kindlmann.

1/7 «Didi» Kindlmann raconte dans notre entretien comment le football et l'Euro sont le grand sujet (de discorde) de l'équipe Stricker.

Marco Pescio et Sven Thomann

C'est sous la houlette de l'ex-joueur allemand Dieter Kindlmann que Dominic Stricker (ATP 149) a percé au plus haut niveau l'année dernière. Aujourd'hui, le jeune Bernois fait son retour sur la grande scène à Wimbledon après une longue pause due à une blessure – et un mois d'adaptation au niveau Challenger. Blick a rencontré le coach avant le premier match de Stricker mardi contre Arthur Fils.

Dieter Kindlmann, êtes-vous heureux que la Suisse et l'Allemagne soient passées en huitième de finale de l'Euro? Pour la paix dans votre équipe...

Absolument! Je suis toujours pour la Suisse, tant qu'elle ne joue pas contre l'Allemagne (rires). Non, sérieusement: je trouve que les Suisses font actuellement nettement mieux que les Allemands. Quoique…

Oui?

Avant le duel entre la Suisse et l'Allemagne (ndlr: 1-1), j'ai bien sûr fait de grandes déclarations – et annoncé qu'en cas de défaite de la Suisse, il faudrait alors pouvoir séparer les affaires privées des affaires professionnelles au travail. Mais à la fin, j'ai dû m'estimer heureux que nous ayons encore marqué un but dans le temps additionnel. Et je dois dire que je suis vraiment enthousiasmé par les Suisses!

Vous êtes un grand fan du Bayern, Dominic Stricker reste fidèle à Young Boys. Le football a-t-il été une distraction bienvenue pendant la longue pause due à sa blessure?

Bien sûr. Dans des moments aussi difficiles, il faut trouver des sujets qui font plaisir. Le football est notre thème permanent. Nous espérons que le Bayern rencontrera Young Boys en Ligue des champions. Ce serait notre rêve. Pendant la phase de rééducation à Winterthour, nous avons appris à mieux connaître d'autres sports. Nous sommes allés voir les handballeurs de Pfadi Winterthour et nous nous sommes confrontés au unihockey. Et nous avons rencontré le lutteur Samuel Giger à l'entraînement. Nous avons beaucoup profité de cet échange.

Quel regard personnel portez-vous sur les six mois de patience qu'a exigés la blessure au dos de Stricker?

Cette phase a été dure et triste. Le coup d'arrêt brutal après la formidable année dernière a été extrêmement frustrant. En 2023, nous avons atteint tous nos objectifs: Domi s'est hissé dans le top 100, a atteint le tableau principal du Grand Chelem, s'est créé une bonne position de départ pour l'année en cours et a même été récompensé par une participation aux finales NextGen. Et puis il y a eu cette blessure qui n'allait pas s'arranger. Nous n'avons cessé de repousser le retour à la compétition. Nous devions nous demander si nous faisions tout bien? Revient-il trop tôt? Quel est le meilleur moment? Pour moi aussi, cela a été difficile, car je suis très ambitieux. Je veux réaliser beaucoup de choses avec Domi.

Stricker dit qu'après la rééducation, il se déplace plus facilement que jamais. Où le voyez-vous?

Publicité

Domi a fait de nets progrès, cela ne fait aucun doute. Il est sur la bonne voie, il s'alimente mieux, il fait plus attention à lui. Cette évolution est remarquable. Mais je suis perfectionniste – et je dis en même temps que le chemin est encore long pour lui aussi. Pour moi, ce n'est que le début. Domi a encore beaucoup à offrir.

Vous êtes considéré comme un «monstre du fitness». Stricker a récemment déclaré qu'il serait heureux d'être aussi en forme que vous à votre âge.

Ouf. Une chose doit être clairement établie ici: Je n'ai jamais été aussi talentueux que Domi. Bien sûr, j'étais en bonne forme physique, mais sur le plan du jeu, j'étais loin de ses qualités. Une bonne condition physique a cependant toujours été importante pour moi. Même à 42 ans, j'essaie de maintenir un certain niveau. Et j'essaie de montrer l'exemple.

Comment?

Si j'attends quelque chose de quelqu'un, je trouve qu'il est important que je le suive moi-même. Je ne peux pas boire un coca devant Domi, je ne peux pas manger de fast-food devant lui. Ce serait un mauvais signe. Et j'ai également participé à la préparation durant les six derniers mois. Je peux vous dire que j'étais mort le soir (rires).

Stricker préfère les variantes ludiques à l'entraînement, il ne le cache pas. Comment avez-vous réussi à le garder de bonne humeur pendant la période de rééducation monotone?

Bien sûr, Domi est un joueur qui aime jouer. C'est comme ça qu'il fonctionne. La salle de fitness n'est pas son endroit préféré et ne le sera jamais. Mais ce n'est pas un problème non plus. Il faut prendre Domi comme il est. C'est une nature joyeuse, un bon gars. L'art consiste à lui présenter une unité aride de manière différente. Nous avons introduit de la variété dans l'entraînement. Que ce soit avec l'échange mentionné à Winterthour avec d'autres disciplines sportives ou avec des formes ludiques.

Publicité

L'année dernière, Stricker a montré à Wimbledon et à l'US Open qu'il pouvait se produire sous pression. A-t-il besoin de la grande scène?

Je pense qu'il aime ça et qu'il est fait pour ça. Mais cette année, la situation est très différente – je tiens à le souligner ici. Après la pause due aux blessures, nous nous trouvons maintenant dans une année de transition. Nous devons maintenant nous contenter de petits pas.

De quoi Stricker a-t-il encore besoin pour retrouver son niveau d'antan?

Pratique des matches et confiance en soi. Et puis, il y a aussi les détails. Qu'il ne perde pas si facilement les tie-breaks, comme récemment contre David Goffin à Ilkley, par exemple. Cela ne doit pas arriver à ce niveau, mais nous le savons tous.

Comment se déroule la communication au sein de l'équipe? Quand savez-vous que vous devez le féliciter, quand abordez-vous les sujets désagréables?

J'essaie toujours de le rassurer. Je veux le soutenir autant que possible. Mais si je remarque que les choses prennent une mauvaise direction à moyen terme, si elles deviennent trop amusantes, j'interviendrai. Domi est encore jeune et a besoin de messages clairs. Pour tous les membres de l'équipe, il est clair que je ne suis pas là pour lui lécher les bottes. Je veux avoir un maximum de succès avec lui – et lui avec moi.

Quels sont vos nouveaux objectifs ?

S'il ne s'était pas blessé l'année dernière, j'aurais visé le top 50 en 2024. Mais pour l'instant, nous sommes en train de lutter pour notre survie. Nous n'avons pas encore gagné beaucoup de points. Nous essayons de nous positionner de manière à être à nouveau dans une bonne position à la fin de l'année. S'il se trouvait alors dans le top 200, nous serions tous contents.

Publicité

Vous avez pris vos fonctions au sein de l'équipe Stricker avec une grande expérience. Vous avez encadré de nombreuses joueuses de haut niveau. Qu'avez-vous retiré de cette période?

C'était la meilleure formation que je pouvais faire. J'ai pu regarder par-dessus l'épaule d'autres entraîneurs, j'ai été impliquée dans les décisions, mais je n'avais pas encore de responsabilités. Ce que j'ai appris de joueuses comme Maria Sharapova a été très précieux pour moi. Il s'agissait de l'attitude mentale, d'un travail méticuleux sur les détails, d'optimisations à tous les niveaux. Ce furent dix années vraiment agréables. Et j'ai appris qu'il est toujours possible d'obtenir beaucoup de soi-même. C'est pourquoi je dis aussi dans le cas de Domi: nous n'en sommes qu'à l'étape trois sur cinq. Il a encore tellement de potentiel.

Est-ce que c'est en parlant clairement entre nous que l'on va le plus loin dans le tennis?

Oui et non. Il faut déjà choisir le bon moment. Cela m'a déjà coûté un licenciement. Trouver le bon moment n'est pas toujours facile. Je le sais maintenant: la méthode de l'adoucissement ne sert à rien. Mais se contenter de taper dessus ne l'est pas non plus (sourire).