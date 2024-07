Novak Djokovic est allé prendre conseil auprès de Stan Wawrinka

1/7 Novak Djokovic et Stan Wawrinka se sont affrontés l'année dernière à Wimbledon, avec à la clef une victoire du Serbe.

Marco Pescio

Si les plus belles années de sa carrière sont derrière lui sur le plan sportif, Stan Wawrinka semble en revanche devenir toujours plus populaire d'année en année. A Roland-Garros, les fans ont encouragé le vétéran du circuit comme ils l'auraient fait pour un joueur Français. Il en sera de même à Wimbledon. Et le fait qu'il doive affronter un Britannique, Charles Broom (ATP 245), au premier tour, n'y changera rien.

«Stan the Man» jouit également d'une grande estime parmi les joueurs. Ces derniers l'apprécient notamment en tant que partenaire d'entraînement: ces jours-ci, à Wimbledon, il a notamment échangé quelques balles avec Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, ou encore Stefanos Tsitsipas. Mais s'il y a bien un sparring-partner que Wawrinka admire et avec qu'il s'est entraîné cette année encore, c'est bien sûr Novak Djokovic.

Lindsay Vonn et Zlatan Ibrahimovic l'ont aussi aidé

Le Serbe est même venu solliciter les conseils du Vaudois avant Wimbledon: après sa blessure au ménisque, l'homme au 24 titres en Grand chelem craignait pour sa participation à la troisième cuvée de Grand chelem de l'année, si bien qu'il a profité de sa convalescence pour aller frapper à la porte de Wawrinka afin de lui demander conseil, le Vaudois ayant lui aussi subi de nombreux pépins physiques au cours de sa carrière.

Tout comme l'ex-star du ski alpin Lindsay Vonn et le footballeur de légende fraîchement retraîté Zlatan Ibrahimovic, lesquels ont également été sollicités par Nole. «Ils ont tous été très gentils de me faire part de leur expérience et de me donner des contacts de personnes qui pourraient m'aider», a ainsi expliqué le Serbe avant le début du tournoi.