Les mots touchants de Novak Djokovic après sa défaite à Wimbledon

Christian Müller

Les vrais champions font preuve de grandeur au moment de la défaite – c'est donc le cas de Novak Djokovic.

Après sa défaite en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz, on ne voit plus le provocateur qui s'en prenait aux fans sur le Centre Court. Le Serbe se montre docile. «Je t'aime, merci pour ton soutien», adresse Djokovic à sa femme Jelena, dont les mains forment un cœur dans le box. A ses enfants Tara (6 ans) et Stefan (9 ans), Djokovic dit: «Vous faites naître chaque jour un sourire sur mon visage. Chaque année, ici, j'ai les larmes aux yeux quand je vois vos visages après la finale.»

Djokovic, coach de son fils?

Les deux enfants Djokovic sont en ce moment tout devant dans le box des joueurs, souriant à leur papa. «Je suis tellement reconnaissant d'être le père de ces deux anges qui, en plus, commencent à aimer le tennis.» C'est au plus tard à ce moment-là que le cœur des spectateurs s'envole vers Djokovic. Alors qu'il était encore l'homme à abattre après les huitièmes de finale, il regagne maintenant la sympathie des fans.

S'il n'en tient qu'à lui, ses enfants n'aspireront pas forcément à une carrière de tennisman professionnel: «Je ne sais pas si j'ai les nerfs assez solides pour être l'entraîneur de mon fils. Il y a beaucoup de belles choses dans la vie, pas seulement le tennis. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, je serai là pour toi.»

Le fait que Djokovic trouve ces mots touchants est d'autant plus remarquable que le revers face à Alcaraz était rude. En perdant 2-6, 2-6, 6-7, il encaisse l'une de ses plus nettes défaites en finale. Le rêve d'un huitième titre à Wimbledon, qui lui permettrait d'égaler le record de Roger Federer, semble bien loin. D'autant plus qu'à 21 ans et avec déjà quatre titres du Grand Chelem à son actif, Carlos Alcaraz a encore ses meilleures années devant lui.