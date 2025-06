Stan Wawrinka ne reçoit pas de wild-card pour Wimbledon

Stan Wawrinka à Wimbledon en 2024. Était-ce sa dernière apparition sur le gazon londonien? Photo: Getty Images

Andri Bäggli

Les qualifications pour le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon sont déjà en cours depuis lundi. Stan Wawrinka (40 ans) n'en fait pas partie. L'ancien champion suisse n'a pas reçu de wild card pour le prestigieux tournoi du sud-ouest de Londres. Toutes les invitations sont allées à des Britanniques - la seule exception étant la Tchèque Petra Kvitova. Le Vaudois avait pourtant reçu une wild card pour l'Open d'Australie et l'Open de France.

Mais il semble que le quadragénaire ait aussi délibérément choisi de ne pas prendre part au tournoi sur le «sacro-saint gazon» londonien. Cet été, Wawrinka n'est inscrit à aucun tournoi sur cette surface. Il est fort possible que le Vaudois ne serve plus jamais à Wimbledon. Sa prochaine apparition aura lieu en juillet à Gstaad BE.

De nombreux Suisses s'essaient aux qualifications

Même sans Wawrinka, il y a plusieurs joueuses et joueurs suisses à Wimbledon. Si Dominic Stricker et Leonardo Riedi ont passé le premier tour de qualification, Jérôme Kym et Marc-Andrea Hüsler ont déjà été éliminés.

Chez les femmes, le premier tour se jouera mardi. Susan Bandecchi, Rebeka Masarova, Leonie Küng, Valentina Ryser, Céline Naef, Simona Waltert et Stefanie Vögele sont en lice. Belinda Bencic, Vikorjia Golubic et Jil Teichmann sont déjà assurées de leur place dans le tableau principal.