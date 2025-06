1/6 Pia Sundhage a mis l'accent sur l'intensité au cours des deux premières semaines de préparation. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder et Toto Marti

Vendredi après-midi, dix joueuses ont vu leur rêve de participer à l'Euro à domicile s'envoler. À la fin de la deuxième semaine d'entraînement, la sélectionneuse Pia Sundhage a communiqué à son équipe les 23 noms avec lesquels elle abordera le tournoi à partir du 2 juillet. Mais l'insatisfaction ne règne pas seulement chez les dix joueuses victimes de la dernière coupe, après des journées d'entraînement intensives. Selon nos informations, toute l'équipe nationale est en ébullition.

Pia Sundhage, qui a serré la vis au cours des deux dernières semaines, en est responsable. Durant la première semaine de camp à Macolin, la technicienne en charge de l'équipe nationale a mis l'accent sur la condition physique et a même fait effectuer des tests d'endurance à son équipe. De nombreuses joueuses ont ainsi atteint leurs limites, certaines ont même dû les dépasser. Certainement pas sans raison. Après l'élimination en huitième de finale de la Coupe du monde 2023, plusieurs joueuses avaient dénoncé le manque de forme physique de l'équipe.

Lors de la préparation en vue du tournoi à domicile, Pia Sundhage aurait exagéré en ne tenant pas compte des joueuses en difficulté. Apparemment, la Suédoise a conseillé à certaines d'entre elles de bien réfléchir avant de sauter une séance d'entraînement. Même si le personnel médical avait auparavant explicitement déconseillé de participer à l'entraînement. Blick a connaissance d'un cas concret. Interrogée, l'Association suisse de football a fait savoir qu'elle ne pouvait pas commenter ces reproches.

Au sein de l'équipe, le système est critiqué

Durant les dernières semaines avant l'Euro, Pia Sundhage ne laisse planer aucun doute sur le fait qu'elle ne nommera que des joueuses en forme... à quelques exceptions près, comme par exemple Lia Wälti (32 ans), qui est encore légèrement blessée. C'est une des raisons pour lesquelles Luana Bühler (29 ans), qui a toujours été parmi les favorites de la coach, a dû trembler pour son billet.

La défenseuse faisait partie des joueuses qui n'ont fait qu'une courte apparition jeudi après-midi lors du match amical contre les juniors M15 du FC Lucerne et qui n'ont pas pu participer à tout l'entraînement avec l'équipe vendredi. Pia Sundhage aurait également communiqué clairement à ses joueuses blessées pour le match test à huis clos que de ne pas jouer, c'était minimiser ses chances d'obtenir une place lors de l'Euro.

Mais cette ligne dure n'est pas la seule critique émanant de l'équipe adressée à Pia Sundhage. Entre autres, l'obstination à maintenir un système de jeu suscite l'incompréhension. Lors des derniers matches, la joueuse offensive Iman Beney a dû être alignée en tant que latérale. On reproche à la Suédoise et à son staff de ne pas avoir de plan clair. Beaucoup ne savent pas quel est leur rôle exact.

La Nati annonce son équipe en dernier

Lors de la désignation des cadres, la sélectionneuse de la Nati a choisi une voie inhabituelle. Treize des seize équipes de l'Euro ont déjà annoncé leur contingent, dont les trois adversaires de groupe de la Suisse, la Norvège, l'Islande et la Finlande. Pia Sundhage, en revanche, a convoqué 36 joueuses pour la préparation à l'Euro, un peu comme Murat Yakin, qui a rendu visite à l'équipe jeudi, l'avait fait il y a un an avant le tournoi en Allemagne.

« Je pense qu'il y avait déjà beaucoup de pression ces dernières semaines Viola Calligaris »

Lors de la deuxième semaine, la Nati s'est encore entraînée avec 30 joueuses. Ce n'est que vendredi midi que Pia Sundhage a communiqué au sein de l'équipe les 23 noms qui feront partie de la sélection pour les championnats d'Europe. D'ici lundi matin, lorsque Sydney Schertenleib (18 ans) et Smilla Vallotto (21 ans) rejoindront l'équipe, la fédération veut publier tous les noms avec son jeu de piste «The Chase». C'est bien trop tard selon certaines joueuses préférant se confier sous couvert d'anonymat. Bien que tout le monde loue l'ambiance qui régnait au sein de l'équipe lors des dernières semaines d'entraînement, il ne reste plus beaucoup de temps pour s'entraîner avec l'équipe au complet.

«Je pense qu'il y avait déjà beaucoup de pression ces dernières semaines, quand on ne sait pas si on sera là ou pas», a remarqué Viola Calligaris, lors de la conférence de presse de vendredi. «Quand il n'y a plus que 23 joueuses, on peut mieux créer cette bulle avec le staff», a-t-elle admis. L'accent pourrait alors être mis sur d'autres choses. Elle poursuit: «Ces deux dernières semaines, il s'agissait surtout de se mettre en forme. Maintenant, il s'agira aussi davantage de tactique».

Cela n'est pas tout à fait vrai... en tout cas pour lundi. La Nati entamera sa troisième semaine de préparation. Au lieu d'arriver jusqu'à 12h30 comme annoncé initialement, les 23 joueuses de l'Euro doivent se présenter à Abtwil à 11 heures déjà. Une séance de gymnastique a été programmée à court terme.