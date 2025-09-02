Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

Un spectateur tente de voler le sac de Jannik Sinner à l'US Open. L'incident, survenu le 2 septembre 2025 après la victoire de l'Italien, s'ajoute à une série de débordements dans le tournoi new-yorkais.

Une tentative de vol vise Jannik Sinner en pleine séance d’autographes

Les incidents se multiplient à l'US Open

Après sa victoire expéditive face à Aleksandr Bublik, Jannik Sinner a pris le temps de signer des autographes au stade Arthur Ashe. Photo: keystone-sda.ch

Des scènes inhabituelles se succèdent cette année à l’US Open. Après le coup d’éclat de Daniil Medvedev et l’épisode de l’ex-petit ami de Karolina Muchova dans les tribunes, un nouvel incident a suscité l’indignation. Cette fois, c’est le joueur italien Jannik Sinner qui a failli en être la victime.

Un spectateur pris la main dans le sac

Le 2 septembre 2025, après sa victoire expéditive face à Aleksandr Bublik (6-1, 6-1, 6-1) et sa qualification pour les quarts de finale, Jannik Sinner prenait le temps de signer des autographes au stade Arthur Ashe. C’est alors qu’un spectateur a tenté discrètement d’ouvrir son sac.

Heureusement, un agent de sécurité a immédiatement repéré la scène et est intervenu. L'homme a été rapidement réprimandé puis escorté hors du court, comme l’ont rapporté plusieurs médias internationaux.

Jannik Sinner n’a pas souhaité réagir publiquement à cet épisode et semble déjà concentré sur son prochain match, un quart de finale prévu le 3 septembre contre son compatriote Lorenzo Musetti.

Des incidents à répétition à l’US Open

Ce n’est pas la première fois que le tournoi new-yorkais est éclaboussé par des débordements cette année. L’affaire Kamil Majchrzak avait déjà fait grand bruit, lorsqu’un entrepreneur polonais avait arraché une casquette des mains d’un enfant avant de présenter des excuses publiques. Quelques jours plus tard, Daniil Medvedev a perdu son sang-froid après l’irruption d’un photographe sur le court, provoquant une interruption de six minutes et une vive polémique.

La Tchèque Karolina Muchova a également raconté un épisode troublant: la présence insistante de son ex-petit ami dans les tribunes, malgré ses demandes répétées de quitter le stade. Le joueur suisse Leandro Riedi a lui aussi été confronté à un comportement suspect: il a dénoncé à l’arbitre un spectateur dont il soupçonnait qu’il pariait sur son match. L’homme a finalement quitté le court.

Ces incidents posent de nouvelles interrogations sur la sécurité des joueurs et le comportement des spectateurs lors des grands événements sportifs.