Dominic Stricker déjà out
Jérôme Kym et Leandro Riedi au 2e tour des qualifs

Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) ont tous deux franchi le premier tour des qualifications de l'US Open mardi, comme Marc-Andrea Hüsler la veille. Dominic Stricker est lui déjà out.
Publié: il y a 20 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Jérôme Kym, ici lors du Swiss Open de Gstaad en juillet, vise une première qualification dans un tournoi du Grand Chelem (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Kym a réussi une belle performance pour écarter l'Espagnol Carlos Taberner (ATP 100), tête de série numéro 3 de ces qualifications. L'Argovien de 22 ans, qui était passé à deux points d'intégrer le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année en 2024, s'est imposé en deux manches, 7-6 (7/2) 6-1.

Un mois après sa première participation à un Majeur à Wimbledon, où il a été éliminé au premier tour, Riedi ambitionne de passer à nouveau le cap des qualifications. Il a bien commencé sa mission en battant le Français Luka Pavlovic (ATP 199), aussi en deux sets 6-2 7-6 (7/3).

Lundi, le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) avait lui aussi franchi le premier obstacle des qualifs, tout comme la Grisonne Simona Waltert (WTA 104). Ce n'est en revanche pas passé pour Dominic Stricker (ATP 214). Le gaucher bernois, qui avait atteint les huitièmes de finale à Flushing Meadows en 2023, a décidément bien du mal à relancer la machine.

