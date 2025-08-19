Frustrés par l’élimination européenne du Hajduk Split jeudi dernier, les supporters ont explosé de colère malgré une victoire 3-0 en championnat dimanche. Ces derniers ont visé leurs propres joueurs avec des engins pyrotechniques au moment de célébrer le succès.

Ils gagnent, mais sont attaqués par leurs supporters après le match

L'après-match de Hajduk Split dimanche a dégénéré. Photo: DR

Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Et cela, les joueurs de l’Hajduk Split en ont tristement pris conscience ce week-end. En effet, après avoir pourtant largement dominé le NK Slaven Belupo dimanche (3-0), les joueurs ont été pris pour cible par leurs propres supporters au moment de venir célébrer ce succès. Ces derniers n'ont pas hésité à lancer des dizaines d'engins pyrotechniques sur le terrain en direction des joueurs en train de s’approcher.

La raison? La défaite surprise du club croate face au FC Dinamo City au 3ᵉ tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence (3-1). Une élimination d’autant plus inattendue que l’équipe de Gonzalo Garcia abordait cette double confrontation en favorite, après s’être imposée 2-1 à domicile.

Après trois journées de championnat, le Hajduk compte 9 points et affiche un bilan de 7 buts marqués pour 1 encaissé. Il occupe la deuxième place du classement, derrière le Dinamo Zagreb (9 points, 7-0). Lors de la prochaine journée, le Hajduk Split se déplacera sur la pelouse du NK Osijek – sans doute pour le plus grand soulagement de ses joueurs.