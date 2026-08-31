Novak Djokovic a souffert physiquement lors de son élimination au premier tour de l'US Open. Des sensations que le Serbe dit avoir connues tout au long de la saison.

AFP Agence France-Presse

Eliminé dès le premier tour de l'US Open dimanche par l'Argentin Mariano Navone (49e), 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, Novak Djokovic a expliqué avoir souffert une nouvelle fois d'un mal mystérieux, qui l'a frappé «à chaque match cette année».

À lire aussi Avec vidéo Battu par le 49e mondial Elimination choc de Novak Djokovic au premier tour de l'US Open

Novak Djokovic, que s'est-il passé durant ce match?

Je crois qu'il était évident que je me sentais très mal sur le court. C'est malheureusement quelque chose que j'ai connu à chaque match cette année, les vomissements, c'est sérieux. Mon corps commence à me lâcher, avec des crampes et de la douleur. A la fin (de la partie), le dos et l'épaule m'ont abandonné et je n'ai pas pu conclure (...) Je ne veux pas minimiser sa victoire. Bravo à lui. C'est un type sympa, un guerrier. Mais je n'ai pas passé un bon moment.

Y a-t-il une solution à vos problèmes de santé?

Je ne sais pas. J'essaye. On verra.

Quels enseignements tirez-vous des derniers mois?

Je ne sais pas. Je n'en suis pas là. J'essaye juste de traiter le problème et de voir jusqu'où je peux aller comme ça.

Avez-vous envisagé d'abandonner?

Oui, mais après, j'ai gagné un set, puis un autre, et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance. Je ne voulais pas m'arrêter au quatrième ou au cinquième. J'avais envie de finir ce match.

C'est la première fois depuis 20 ans que vous êtes éliminé au premier tour en Grand Chelem...

Oui, c'est pas mal comme record, un de plus. Mais je ne pense pas à ça. Je suis fier de tout ce que j'ai réalisé, mais je vis dans l'instant présent. Je sors à peine du court et j'essaye de gérer mon organisme.