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Novak Djokovic fond en larmes en plein match
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Défait au premier tour:Novak Djokovic fond en larmes en plein match

Un mal mystérieux
Novak Djokovic: «Mon corps commence à me lâcher»

Novak Djokovic a souffert physiquement lors de son élimination au premier tour de l'US Open. Des sensations que le Serbe dit avoir connues tout au long de la saison.
Publié: 08:44 heures
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
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Le corps de Novak Djokovic l'a lâché au premier tour de l'US Open.
Photo: AP Photo/Frank Franklin II
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AFP Agence France-Presse

Eliminé dès le premier tour de l'US Open dimanche par l'Argentin Mariano Navone (49e), 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, Novak Djokovic a expliqué avoir souffert une nouvelle fois d'un mal mystérieux, qui l'a frappé «à chaque match cette année».

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Novak Djokovic, que s'est-il passé durant ce match?
Je crois qu'il était évident que je me sentais très mal sur le court. C'est malheureusement quelque chose que j'ai connu à chaque match cette année, les vomissements, c'est sérieux. Mon corps commence à me lâcher, avec des crampes et de la douleur. A la fin (de la partie), le dos et l'épaule m'ont abandonné et je n'ai pas pu conclure (...) Je ne veux pas minimiser sa victoire. Bravo à lui. C'est un type sympa, un guerrier. Mais je n'ai pas passé un bon moment.

Y a-t-il une solution à vos problèmes de santé?
Je ne sais pas. J'essaye. On verra.

Quels enseignements tirez-vous des derniers mois?
Je ne sais pas. Je n'en suis pas là. J'essaye juste de traiter le problème et de voir jusqu'où je peux aller comme ça.

Avez-vous envisagé d'abandonner?
Oui, mais après, j'ai gagné un set, puis un autre, et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance. Je ne voulais pas m'arrêter au quatrième ou au cinquième. J'avais envie de finir ce match.

C'est la première fois depuis 20 ans que vous êtes éliminé au premier tour en Grand Chelem...
Oui, c'est pas mal comme record, un de plus. Mais je ne pense pas à ça. Je suis fier de tout ce que j'ai réalisé, mais je vis dans l'instant présent. Je sors à peine du court et j'essaye de gérer mon organisme.

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