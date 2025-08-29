DE
Troisième victoire en trois sets
Alcaraz en huitièmes après une nouvelle victoire en trois sets

Carlos Alcaraz s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'US Open en battant Luciano Darderi en trois sets. Malgré une frayeur au deuxième set, l'Espagnol a dominé son adversaire italien et affrontera un Français au prochain tour.
Publié: 21:21 heures
Carlos Alcaraz n'a pas perdu de temps sur le court.
Photo: JOHN G. MABANGLO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Carlos Alcaraz (ATP 2) a enchaîné vendredi une troisième victoire en trois sets d'affilée pour rallier les huitièmes de finale de l'US Open. L'Espagnol affrontera un Français. Sur le Central, le quintuple vainqueur de Grand Chelem s'est imposé 6-2 6-4 6-0 contre l'Italien Luciano Darderi (34e), qu'il affrontait pour la première fois.

Carlos Alcaraz a connu quelques frayeurs dans le deuxième set, d'abord quand son adversaire a remonté son break de retard pour recoller à 4-4 puis quand il s'est fait mal à la jambe droite en frappant un coup droit dans le jeu suivant.

Temps mort et break

L'Espagnol a alors demandé un temps mort médical et s'est fait masser la cuisse et le genou droits avant de revenir sur le court en courant et de breaker Darderi pour empocher la deuxième manche.

Le Murcien de 22 ans se mesurera en huitièmes de finale au vainqueur du duel 100% français entre Benjamin Bonzi (51e) et Arthur Rinderknech (82e).

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic (7e) succédera à Carlos Alcaraz sur le court Arthur-Ashe en début de soirée pour son troisième tour contre le Britannique Cameron Norrie (35e). Le no 1 mondial Jannik Sinner ne jouera lui que samedi son troisième tour, contre le Canadien Denis Shapovalov (27e).

