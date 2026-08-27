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«Je veux rester avec toi»
Le partenaire de Belinda Bencic fait rire tout le monde après la finale

Le duo Belinda Bencic/Flavio Cobolli a été défait en finale du double mixte à l'US Open. Mais les deux joueurs se sont offert un moment amusant pendant la cérémonie.
Publié: 08:38 heures
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Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
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Flavio Cobolli a provoqué l'hilarité du Arthur Ashe Stadium.
Photo: keystone-sda.ch
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Gian-Andri Baumgartner

Belinda Bencic (WTA 12) et Flavio Cobolli (ATP 6) forment une paire redoutablement complémentaire, y compris sur les courts new-yorkais. Cela n'a toutefois pas suffi pour décrocher le titre du double mixte de l'US Open. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le duo s'est incliné en finale face à Karolina Muchova (WTA 7) et Jakub Mensik (ATP 18). Après sept succès d'affilée – quatre à Indian Wells et trois à New York –, la paire connaît là sa première défaite.

Le quiproquo qui fait rire

Malgré ce revers, Flavio Cobolli n'a pas tari d'éloges envers sa partenaire: «Belinda, tu es un cadeau. J'adore jouer avec toi. Merci pour tout et bonne chance en simple. Tu mérites de remporter un jour un Grand Chelem.» L'Italien a fait rire l'assistance en confiant qu'il aimerait bien continuer l'aventure avec Belinda Bencic – tout en précisant aussitôt, à l'attention de la loge de sa partenaire, que ce n'était «pas dans ce sens-là».

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Belinda Bencic lui a rendu la pareille, ne tarissant elle non plus pas d'éloges: «Tu nous apportes tellement d'énergie, il y a une ambiance tellement positive entre nous. Tu n'as plus le droit de jouer avec personne d'autre jusqu'à la fin de ma carrière. J'espère qu'on pourra retenter l'expérience et gagner à nouveau.»

Défaite seulement au tie-break décisif

À New York, Belinda Bencic et Flavio Cobolli ont longtemps caressé l'espoir de la victoire. Face au duo entièrement tchèque, ils avaient comblé leur retard après avoir perdu le premier set 3-6, en s'imposant 6-1 dans la deuxième manche, avant de céder 6-10 au tie-break décisif. En finale, un set se joue classiquement en six jeux – contrairement aux tours précédents, où quatre jeux suffisaient déjà à remporter une manche.

Quelques heures plus tôt, dans ce format raccourci, la paire italo-suisse avait dominé le couple formé par Elina Svitolina (WTA 9) et Gaël Monfils (ATP 309), sur les scores de 5-4, 1-4 et 10-5. Mais après cette défaite en finale, Belinda Bencic ne parvient pas à décrocher un deuxième titre aux côtés de Flavio Cobolli, après celui déjà remporté à Indian Wells en mars.

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