DE
FR

Un pari fou à la United Cup
Stanislas Wawrinka doit porter un t-shirt de Belinda Bencic

Impressionnante depuis le début de l’United Cup, Belinda Bencic n’a toujours pas perdu un set. Son éclat sportif s’accompagne d’une complicité assumée avec Stan Wawrinka, devenue virale… jusqu’au t-shirt.
Publié: il y a 11 minutes
1/7
Belinda Bencic mène la Suisse en demi-finale de la United Cup.
Photo: IMAGO/AAP
RMS_Portrait_563.JPG
Marco Pescio

Belinda Bencic sait parfaitement comment briller dans les compétitions par équipes en Australie. En 2018 et 2019, elle avait remporté les deux dernières éditions de la Hopman Cup aux côtés de Roger Federer. Désormais, elle mène l’équipe de Suisse vers le succès lors de l’épreuve qui a pris la relève, l’United Cup. Samedi, un billet pour la finale sera en jeu à l’occasion de l’affiche face à la Belgique. Jusqu’ici, Bencic se montre irrésistible: en simple, elle n’a encore concédé aucun set. Son coéquipier Stan Wawrinka est impressionné et n’a cessé de répéter qu’à Perth, tout le monde vivait désormais «dans le monde de Belinda».

Cette phrase est rapidement devenue une expression reprise par tous. Et presque aussitôt, elle s’est retrouvée imprimée sur un t-shirt, dévoilé pour la première fois lors d’un tournage vidéo avec l’organisateur. Wawrinka s’est vu offrir le vêtement, orné d’une photo de Bencic et de la fameuse inscription.

Après la victoire en quart de finale contre la Grèce, un échange amusant a eu lieu en conférence de presse. Bencic a reproché à Wawrinka de ne pas avoir porté le t-shirt. Le Vaudois a expliqué qu’il envisagerait peut-être de l’enfiler pour le voyage vers Sydney, où se disputeront les matches de la finale. La réponse de Bencic a fusé: «Donc ce n’est qu’un t-shirt de voyage!»

Ils ont finalement trouvé un accord: Wawrinka devra porter le fameux t-shirt samedi, pendant le match de Bencic, lorsqu’il prendra place dans le box suisse. «C’est le minimum», a plaisanté la numéro un helvétique. L’ancien vainqueur en Grand Chelem a aussitôt répliqué: «Marché conclu. Je ne veux pas te mettre de pression, mais dans ce cas, il faudra continuer à jouer aussi bien!»

