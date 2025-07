Yann Marti n’a pas souhaité commenter l’affaire, invoquant la procédure d’appel en cours. Photo: Daniela Frutiger/freshfocus

Diego Buccino

Swiss Tennis a suspendu pour douze mois Yann Marti, joueur valaisan de 37 ans affilié au TC Bulle, après des propos racistes et antisémites tenus lors d’un match d’interclubs. La sanction, accompagnée d’un sursis de deux ans, fait suite à une enquête interne ouverte après les faits survenus le 21 juin dernier à Winterthour, lors d’un barrage pour la promotion en ligue nationale A. L’information a été révélée par La Liberté, qui précise que Yann Marti a fait recours contre cette décision.

La procédure est encore en cours

L’organe faîtier du tennis suisse confirme avoir agi sur la base de plusieurs règlements internes, notamment ceux sur l’organisation judiciaire et les compétitions nationales. «La procédure est encore en cours, aucune autre information ne peut être communiquée», indique Swiss Tennis.

Une plainte a été déposée auprès de la police de Winterthour. Selon un témoin présent au match, Yann Marti aurait déclaré: «Je n’en peux plus des Suisses allemands, c’est vraiment une sale race, c’est comme les juifs.» Cette version a été relayée dans une vidéo publiée par la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD).

Contacté ce mardi, Yann Marti n’a pas souhaité commenter l’affaire, invoquant la procédure d’appel en cours.

Le club condamne le comportement du joueur

Le Tennis Club Bulle, par la voix de son président Lyonel Duplain et du responsable des interclubs Jorge De Figueiredo, a adressé un communiqué à ses membres, à la ville, à ses partenaires et à la CICAD. Le club précise que cet incident relève de la responsabilité personnelle du joueur et non de l’institution. Il condamne «tout comportement contraire à l’esprit sportif» et indique qu’une discussion est en cours en interne pour évaluer la suite à donner.

Personnalité controversée, Yann Marti s’est régulièrement illustré par des débordements sur et en dehors du terrain. En 2015, il avait quitté l’équipe de Suisse de Coupe Davis après avoir été écarté des simples. L’année suivante, il avait été suspendu quatre mois par l’ITF pour des écarts de conduite. En 2018, l’ATP lui avait infligé une amende de 5000 euros pour des propos déplacés tenus à l’encontre de Severin Lüthi à Gstaad.