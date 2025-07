1/4 Avec le groupe Tenro, Roger Federer est propriétaire de plusieurs entreprises. Photo: imago/Xinhua

Roger Federer dit adieu à sa patrie dans le canton de Bâle-Campagne. Il transfère le siège de son groupe d'entreprises Tenro AG dans le canton de Schwytz, où les taux d'imposition sont plus attractifs pour les entreprises, selon les informations des titres de CH Media. Un coup d'œil au registre des entreprises Zefix semble confirmer la nouvelle: mi-juillet, Tenro AG a déménagé de Bottmingen (BL) à Wollerau (SZ). On ne connait pas avec exactitude les résultats financiers du groupe, mais l'agence de presse Bloomberg a récemment estimé que la fortune nette de Federer s'était envolée à environ 1 milliard de francs.

Les raisons de ce déménagement semblent claires: Bottmingen est certes le domicile du père de Federer, Robert, mais avec un impôt sur le bénéfice de 11,76% et un second sur le capital de 0,01%, Wollerau est simplement plus attractif. A Bottmingen, les taux d'imposition sont plus élevés, avec respectivement 15,87% et 0,16%, comme le montre une comparaison du bureau fiduciaire Nexova. Pourtant, Roger Federer a grandi dans le Leimental, à 15 kilomètres à peine de Bottmingen.

Le groupe Tenro s'occupe des droits de marque, des participations et des investissements de l'ancien as du tennis. Federer se tient plutôt en arrière-plan, mais il est membre du conseil d'administration de Tenro Holding. En revanche, la Roger Federer Foundation est toujours enregistrée à Bottmingen.

La construction de la villa traîne en longueur

Avec le déménagement de son entreprise, Federer pourrait à l'avenir avoir une vue directe sur sa nouvelle villa depuis son bureau. Mais pour cela, le projet de construction doit d'abord être achevé. Actuellement, la famille est enregistrée dans les Grisons.

Depuis 2019, Federer construit sa villa de 17'000 mètres carrés à Rapperswil-Jona (SG). L'année dernière, le hangar à bateaux prévu a fait les gros titres. Finalement, la légende du tennis a renoncé à sa construction après de longues tergiversations.

En fait, Federer voulait déjà emménager au bord du lac de Zurich avec sa famille fin 2021. Mais les travaux d'assainissement et les oppositions ont entraîné des retards répétés. La «Handelszeitung» estime que Federer dépense environ 70 millions de francs pour sa villa.