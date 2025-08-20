DE
Un break, puis plus rien
Jil Teichmann sèchement battue en 8e de finale à Cleveland

Jil Teichmann, 85e mondiale, s'incline lourdement en 8e de finale du WTA 250 de Cleveland. La Suissesse a été battue 6-1 6-1 par Sorana Cirstea en seulement 62 minutes, malgré un bon départ.
Publié: il y a 55 minutes
Jil Teichmann s'est inclinée au 2e tour à Cleveland.
Photo: Tolga Akmen
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Jil Teichmann (WTA 85) s'est arrêtée en 8e de finale du WTA 250 de Cleveland. La Seelandaise s'est inclinée 6-1 6-1 en 62 minutes devant Sorana Cirstea (WTA 112) mercredi en Ohio.

10 jeux consécutifs

Tombeuse de la demi-finaliste de Roland-Garros Loïs Boisson (WTA 46) au 1er tour, Jil Teichmann n'a pas eu l'ombre d'une chance face à la Roumaine de 35 ans. La Seelandaise a pourtant signé le break d'entrée, mais elle a perdu les... 10 jeux suivants.

Jil Teichmann, qui a perdu six fois son service dans cette partie, peut donc d'ores et déjà mettre le cap sur New York. Elle est, avec Belinda Bencic et Viktorija Golubic, l'une des trois Suissesses admises directement dans le tableau final de l'US Open qui démarre dès dimanche.

